Do centrum Dubrovnika bez specjalnych uprawnieniń nie można wjechać od 2025 roku
Centrum Dubrownika ze swoją wyjątkową historyczną zabudową stanowi popularny cel wakacyjnych wyjazdów wielu Polaków. Nie wszyscy jednak wiedzą o ścisłych ograniczeniach dotyczących wjazdu do tego miejsca. W przypadku jego nieprzestrzegania na kierowcę może zostać nałożona duża kara pieniężna.
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Strefę chroniącą historyczną zabudowę i ograniczającą liczbę pojazdów wjeżdżających do centrum władze Dubrownika wprowadziły w czerwcu 2025 r. Obowiązuje ona od marca do listopada nie tylko na ulicach starego miasta, lecz także w jego okolicy.
Na granicy strefy znajdują się specjalne informujące o niej znaki, a także sygnalizacja świetlna z opisem i tablicami LED. Ponadto umieszczony jest tam system kamer, który odczytuje numery rejestracyjne wjeżdżających pojazdów. Jeśli ich kierowcy nie mają prawa wjazdu lub nie dopełnili formalności, muszą liczyć się z wysokim mandatem.
Ten mandat może wynieść w przypadku samochodu osobowego 260 euro, czyli ponad 1,1 tys. zł, natomiast w przypadku auta zarejestrowanego na osobę prawną – aż 1320 euro, czyli niemal 5,8 tys. zł.
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Wyższa kara, jak podaje Interia Motoryzacja, powołując się na informacje niemieckiego oddziału Europejskiego Centrum Konsumenckiego, nakładana jest na osoby prawne, za które uznawane są firmy, w tym również te zajmujące się wynajmem samochodów. To z kolei oznacza, że narażeni są na nią polscy turyści, którzy podróżują do centrum Dubrownika samochodem firmowym lub z wypożyczalni.
Warto przy tym dodać, że wspomniana kwota 1320 euro powiększana jest o koszty postępowania i finalnie wynosi nieco ponad 1500 euro, czyli 6,5 tys. zł.
Kara za nieuprawniony wjazd do centrum Dubrownika może, zgodnie z chorwackimi przepisami, zostać obniżona do dwóch trzecich jej wysokości w przypadku zapłaty w ciągu ośmiu dni od doręczenia mandatu.
Ponadto kierowca podróżujący wypożyczonym autem może poprosić wypożyczalnię o zakwestionowanie kary nałożonej na firmę. Wówczas wypożyczalnia może wskazać kierowcę jako osobę odpowiedzialną za wjazd, a to oznacza znacznie niższy mandat.
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