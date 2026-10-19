W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Trump zawiesza nowe sankcje na Rosję. Waszyngton odkłada decyzję o presji na Kreml

W piątek Donald Trump podpisał dekret zawieszający na 60 dni nowe sankcje na Rosję, przewidziane w ustawie przegłosowanej przez Kongres, określanej jako ustawa Grahama. Nowe przepisy dają możliwość nałożenia nawet 500 proc. ceł na towary importowane z Rosji oraz 100 proc. ceł na towary z państw będących głównymi importerami rosyjskiej ropy i gazu.

W niedzielę do decyzji odniósł się sekretarz stanu USA Marco Rubio. Podkreślił, że zawieszenie nie oznacza rezygnacji z możliwości wprowadzenia nowych sankcji. Waszyngton chce zyskać więcej czasu na ocenę konsekwencji, jakie tak daleko idące cła mogłyby przynieść amerykańskiej gospodarce.

Krytycznie do decyzji Donalda Trumpa odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem wstrzymanie sankcji jest złym sygnałem, ponieważ może zachęcić Rosję do kontynuowania ataków. W tym samym czasie rosyjskie uderzenia na ukraińskie miasta i infrastrukturę energetyczną zwiększają ryzyko pogorszenia warunków życia mieszkańców i kolejnej fali uchodźców.

Nowe samochody tanieją. Rabaty w salonach sięgają nawet 87 tys. zł

Kupujący nowe samochody mogą liczyć na coraz większe obniżki cen. Zamiast oczekiwanego wzrostu kosztów, na rynku pojawiają się atrakcyjne oferty wyprzedażowe rocznika 2026. Jak wynika z danych platformy Superauto.pl, średni rabat kwotowy w segmencie marek popularnych sięga 35 tys. zł, a w przypadku marek premium może wynosić nawet 87 tys. zł.

Zmiany widać również w średnich cenach nowych aut. Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego w pierwszych ośmiu miesiącach roku średnia cena samochodu wyniosła 185 tys. zł. Rok wcześniej było to 186 tys. zł. Spadek nie jest duży, ale pokazuje, że presja na ceny zaczyna być widoczna mimo utrzymujących się wysokich kosztów zakupu samochodu.

Jednym z głównych powodów coraz atrakcyjniejszych ofert jest rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów. Marki z Chin zdobywają klientów przede wszystkim dzięki konkurencyjnym cenom. Ich obecność na polskim rynku zmusza pozostałych producentów do walki o nabywców, między innymi przez rabaty i wyprzedaże samochodów z poprzednich roczników.

Chińskie auta wciąż budzą jednak zastrzeżenia części firm leasingowych i wynajmu długoterminowego. Jednym z problemów jest wartość rezydualna, czyli przewidywana wartość samochodu po kilku latach użytkowania. Ma ona bezpośrednie znaczenie dla kosztów leasingu i wynajmu. Dla klientów indywidualnych obecna sytuacja może oznaczać większe możliwości negocjowania ceny, natomiast dla całej branży motoryzacyjnej dalszą walkę o udział w rynku.

Iran wzywa USA do porozumienia. Cieśnina Ormuz może zostać otwarta w ciągu tygodnia

Iran wezwał Stany Zjednoczone do zaakceptowania porozumienia dotyczącego otwarcia cieśniny Ormuz. W niedzielę szef irańskiego MSZ przekazał, że propozycja umowy przedstawiona we wrześniu pozostaje aktualna, a szlak morski mógłby zostać otwarty w ciągu siedmiu dni. Informacje o rozmowach między Teheranem a Waszyngtonem wskazują, że strony miały wypracować kompromis w niemal wszystkich kluczowych kwestiach.

Największą przeszkodą pozostaje jednak irański program atomowy. To właśnie ta kwestia nadal dzieli obie strony i może zdecydować o powodzeniu negocjacji. Ewentualne porozumienie mogłoby zmniejszyć napięcia w regionie, ale na razie nie ma pewności, czy deklaracje przełożą się na konkretne działania.

Cieśnina Ormuz ma strategiczne znaczenie dla światowego handlu surowcami energetycznymi. Zakłócenia w ruchu morskim w tym rejonie mogą wpływać na dostawy ropy i paliw, a tym samym na ich ceny. Dla gospodarki europejskiej szczególnie istotne są możliwe konsekwencje dla kosztów transportu i energii.

Niemcy i Francja chcą złagodzić zakaz aut spalinowych w UE

Niemcy i Francja zawarły porozumienie dotyczące przyszłości samochodów spalinowych w Unii Europejskiej. Oba kraje chcą złagodzić zasady związane z planowanym zakazem sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 r.. Zgodnie z ustaleniami cel emisyjny od połowy przyszłej dekady miałby wynosić około 10 gramów CO₂ na kilometr. Takie rozwiązanie pozostawiałoby możliwość sprzedaży samochodów spalinowych, pod warunkiem że średnia emisja floty producenta mieściłaby się w ustalonym limicie.

Porozumienie ma znaczenie dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, który mierzy się z kosztami transformacji technologicznej oraz konkurencją ze strony producentów z Chin. Zmiana podejścia do norm emisyjnych mogłaby dać firmom większą elastyczność w planowaniu oferty i inwestycji. Jednocześnie nie oznaczałaby całkowitego odejścia od celów klimatycznych UE, lecz zmianę sposobu ich realizacji.

Berlin i Paryż porozumiały się również w sprawie kryteriów „Made in EU”. Francja opowiada się za restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi udziału lokalnych komponentów w produktach korzystających z unijnych subwencji, dotacji państwowych lub uczestniczących w zamówieniach publicznych. Według informacji „Handelsblatt” Niemcy zgodziły się na rozwiązania uwzględniające te postulaty.

Nowe kryteria mogłyby zwiększyć znaczenie europejskich dostawców części i podzespołów oraz wzmocnić pozycję lokalnych producentów. Dla branży motoryzacyjnej będzie to istotne zarówno w kontekście konkurencji z Chinami, jak i decyzji o lokalizacji przyszłych inwestycji. Porozumienie Niemiec i Francji pokazuje, że największe gospodarki UE chcą szukać wspólnych rozwiązań łączących cele klimatyczne z ochroną konkurencyjności europejskiego przemysłu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.