„Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. skorzystał z prawa łaski w stosunku do Pani Weroniki Krawczyk. Pani Weronika zgodziła się na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej” - czytamy na profilu Mateusza Koteckiego.

Nie chciała przeprosić lekarza, miała trafić za kraty

Kobieta została skazana na pozbawienie wolności za opublikowanie w 2016 r. na zamkniętym forum na Facebooku opinii o ginekologu Piotrze A. z Gdańska. Na pytanie internautki odpowiedziała, że go nie poleca, bo błędnie zdiagnozował zespół Downa u jej dziecka i namawiał ją na aborcję. W 2008 r. Piotr A. został skazany za wykonywanie nielegalnych aborcji w prywatnym gabinecie w Gdańsku.

Sprawa przeciwko Weronice Krawczyk trafiła do sądu z prywatnego aktu oskarżenia lekarza. Sąd uznał, że wpis naruszył jego dobra osobiste i skazał kobietę m.in. na prace społeczne oraz obowiązek przeprosin. Ponieważ Weronika Krawczyk nie zamierzała przepraszać lekarza, groziła jej kara półtora miesiąca aresztu. W grudniu 2025 r. złożyła jednak wniosek o ułaskawienie do prezydenta Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki darował karę matce trójki dzieci

Na stronie Kancelarii Prezydenta wyjaśniono, że osoba wobec której Prezydent RP zastosował prawo łaski była skazana za przestępstwo z art. 212 § 2 k.k. (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania). W sprawie orzekały zarówno sąd I, jak i sąd II instancji. Postępowanie ułaskawieniowe prowadzone było po uprzednim uzyskaniu akt sądowych.

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary ograniczenia wolności, środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obowiązku przeproszenia osoby pokrzywdzonej i zatarcie skazania” - podaje KPRP.

Jak wynika z komunikatu, o skorzystaniu z prawa łaski przez prezydenta przesądziły następujące okoliczności: incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia skazanej, sytuacja rodzinna (sprawowanie opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością), zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej oraz względy społeczne.