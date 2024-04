Poseł KO Piotr Adamowicz przypomina, że projekt ustawy, która wejdzie w życie 1 maja 2025 r. został negatywnie oceniony przez Radę Dziedzictwa Archeologicznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Poprzedni rząd nie zapewnił w budżecie pieniędzy niezbędnych do funkcjonowania całego systemu, a mówimy nawet o kilku miliardach złotych - podkreślił poseł Piotr Adamowicz. Jak dodał, gdyby ustawa weszła w życie od 1 maja 2024 r., większość przepisów byłaby martwa. Dodajmy, że koszt samego stworzenia aplikacji to ok. 2 mln zł.

Z kolei dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków uważa, że ta ustawa dająca każdemu możliwość poszukiwań nie jest odpowiednim rozwiązaniem.

Czy poszukiwanie zabytków będzie poprawiane?

Ustawa zakłada, że za znalezienie zabytku i jego oddanie państwu, będzie należała się nagroda pieniężna w wysokości maksymalnie 30-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Przypomnijmy, że to, co znajduje się w ziemi lub w wodach, jest własnością Skarbu Państwa.

Poseł Polski 2050 Trzecia Droga Marcin Skonieczka podkreśla, że nie należy karać poszukiwaczy za to, że poprzednia władza nie przygotowała aplikacji i nie zabezpieczyła pieniędzy na wypłacanie nagród, dlatego Trzecia Droga zaproponowała wejście w życie ustawy za rok. Do tego czasu ustawa ma zostać poprawiona, a kompromis między środowiskiem naukowym a poszukiwaczami znaleziony.