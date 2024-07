Najbardziej opłacalne studia straciły ostatnio część swojej przewagi

Trzecie miejsce zajęła informatyka analityczna – dwuletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, które w pierwszym roku pracy zapewniają średnie zarobki rzędu 13,3 tys. zł brutto (ich WWZ wynosił 2,3).

Wprawdzie absolwenci studiów informatycznych nadal są najlepiej opłacani, to w tegorocznej edycji ELA widać efekty spowolnienia w branży technologicznej. Absolwentom UWr znalezienie pracy na etacie zajęło średnio 2,75 miesiąca, niemal dwukrotnie dłużej niż tym z rocznika 2021.

Jak wynika z analizy OPI, to kierunki związane z nowymi technologiami, w tym analiza danych – big data, elektronika i teleinformatyka dominują w pierwszej piątce studiów o najsilniejszym spadku wskaźnika WWZ. Wprawdzie nadal wyróżniają się najwyższą medianą zarobków w pierwszym roku po dyplomie, ale ich efektywność płacowa spada.

O ile przeciętne wynagrodzenie absolwentów analizy danych z 2018 r. było prawie o połowę wyższe od średniej w ich powiecie (WWZ 1,45), o tyle ci z 2022 r. mieli 24-proc. przewagę. W przypadku absolwentów teleinformatyki ten wskaźnik zmalał w tym okresie z 1,66 do 1,34, zaś absolwenci elektroniki zanotowali spadek z 1,16 do 0,88.

Lepszy start lekarza

Jak jednak podkreśla Marek Bożykowski, ekspert OPI, chociaż dotychczasowe, rekordowe zarobki w części kierunków z grupy IT i analizy danych nie dotrzymały tempa generalnego wzrostu płac w gospodarce w ostatnich latach, to nie należy tego w żadnym razie traktować jako objawu kryzysu w branży IT.

Najnowsza edycja ELA potwierdza rosnące znaczenie medycyny i nauk o zdrowiu – jako dziedzina zapewniały najwyższe przeciętne wynagrodzenie w pierwszym roku po dyplomie. Mediana płac absolwentów sięgała 6,3 tys. zł brutto, czyli o 500 zł więcej niż w przypadku dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.