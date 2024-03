Rekordowa liczba studenckich staży w Programie Kariera

– W tym roku oferujmy prawie 120 staży w ponad 50 firmach, co jest rekordowym wynikiem w ponad 20-letniej historii Programu Kariera – podkreśla Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef programu organizowanego patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”. Rekrutacja ruszyła z początkiem marca i potrwa do 15 maja.

Reklama

W projekcie Polskiej Rady Biznesu – największym ogólnokrajowym programie płatnych praktyk – mogą uczestniczyć studenci wszystkich rodzajów studiów, a także absolwenci do 30. roku życia. Większość tegorocznych staży przeznaczono dla osób bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego, choć niektóre wymagają już odbycia wcześniejszych praktyk.

Jak podkreślają organizatorzy, wszyscy stażyści otrzymają wynagrodzenie – od 4500 zł do 7500 zł za miesiąc (stawki są od razu publikowane na stronie Programu Kariera). Nie za darmo. – Powtarzam to od lat i powtórzę raz jeszcze: czasy kserowania czy parzenia kawy na stażach dawno minęły! To praca, w której osoby rozpoczynające karierę mają zdobyć umiejętności, poznać swoje mocne strony, mieć szansę podejmować odpowiedzialne działania i niekiedy mają prawo popełniać błędy – mówi Marian Owerko, który porównuje staże Programu Kariera z treningiem pilota: musi on wiedzieć, jak i dokąd lecieć oraz sprawdzić się w różnych sytuacjach w kontrolowanych warunkach.