W lutym ruszył nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 r.

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Rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie 800 plus za ten miesiąc i nie straci finansowo.

Wyrównanie 800 plus przy wniosku do końca czerwca

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety), platformy eZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Według danych ZUS do tej pory rodzice złożyli ponad 4,2 mln wniosków na ponad 6,3 mln dzieci. W maju wypłacono ponad 6,5 mln świadczeń.

Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt ministerstwa rodziny, który zakłada, że prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy będzie ustalane automatycznie, bez konieczności corocznego składania wniosku.

Resort rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.

800 plus na każde dziecko. Dodatkowy warunek dla uchodźców z Ukrainy

800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Wyjątek dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z przepisami mogą oni otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.

Ponadto od lutego 2026 r. otrzymywanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR powiązane jest z podjęciem zatrudnienia. Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostały wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy.

Z obowiązku spełnienia warunku zatrudnienia zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.