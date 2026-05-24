Zwolnienie lekarskie jest obecnie wystawiane w formie elektronicznej na formularzu e-ZLA i automatycznie trafia zarówno do ZUS, jak i do pracodawcy. Nadal jednak bywa nazywane potocznie L4 od nazwy druku, na którym dawniej było wystawiane.

Co oznaczają kody literowe na L4?

Na zwolnieniu lekarskim może znaleźć się jeden z następujących kodów literowych:

kod A – niezdolność do pracy z powodu tej samej choroby, która już wcześniej (w ciągu ostatnich 60 dni) przyczyniła się do nieobecności pracownika w pracy;

kod B – niezdolność do pracy, której powodem jest ciąża;

kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;

kod D – niezdolność do pracy z powodu gruźlicy;

kod E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, na pisemny wniosek pacjenta nie umieszcza się na L4 kodu B oraz D. Jednak w takiej sytuacji pracownik musi liczyć się z konkretnymi konsekwencjami. W przypadku gdy lekarz nie wpisze kodu B, pacjentka będąca w ciąży nie otrzyma przysługującego jej zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc., a jedynie 80 proc. Z kolei osoba chorująca na gruźlicę, w przypadku której na zwolnieniu lekarz nie wpisze kodu D, straci prawo do przysługującego jej prawa do zasiłku chorobowego przez okres 270 dni. Będzie mogła pobierać go jedynie przez 182 dni.

Co oznacza cyfra 1 lub 2 na zwolnieniu lekarskim?

Na zwolnieniu lekarskim, poza jednym z wymienionych wyżej kodów literowych, znajduje się również specjalne oznaczenie dotyczące tego, czy chory może wychodzić z domu czy też musi leżeć. Wskazanie lekarskie oznaczone cyfrą 1 oznacza, że dana osoba ma leżeć, a wyjść z domu może jedynie do lekarza lub apteki. Z kolei wskazanie oznaczone cyfrą 2 – które pojawia się na L4 znacznie częściej – mówi o tym, że chory może chodzić.

Na zwolnieniu lekarskim – oprócz wspomnianych kodów literowych i oznaczeń 1 lub 2 – znajdują się także inne dane, w tym m.in. dane ubezpieczonego (pracownika), dane płatnika składek (zazwyczaj pracodawcy) oraz okres, na który wystawiane jest L4.

Kod literowy na zwolnieniu a numer statystyczny choroby

Część pracowników zastanawia się, czy pracodawca otrzymujący ich zwolnienie lekarskie widzi informację o tym, na co dokładnie chorują. Okazuje się, że pracodawcy nie mają wglądu do takich danych. Widzą tylko część informacji podanych przez lekarza w zaświadczeniu e-ZLA, w tym wymienione wyżej kody literowe oraz okres, na jaki zostało wystawione zwolnienie.

Natomiast numer statystyczny choroby wpisywany przez lekarza jest widoczny jedynie dla ZUS. Należy pamiętać o tym, że numer ten nie jest tym samym, co opisane wyżej kody literowe (A, B, C, D lub E).