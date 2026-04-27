ZUS przedstawił propozycję dotyczącą zmiany sposobu wypłaty świadczeń
Rozwiązanie zostało zgłoszone przez ZUS w opinii do projektu ustawy zakładającej zwolnienie osoby pracującej na wcześniejszej emeryturze i rencie z obowiązku składania zaświadczeń o uzyskanych przychodach. Ustawa taka ma wejść w życie od 2027 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swojej opinii do wspomnianego projektu zaproponował wykreślenie art. 130 ust. 2 pkt. 2 w ustawie o emeryturach i rentach, który dopuszcza wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych „za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń”. ZUS w swojej opinii pisze: „Proponowana zmiana umożliwiłaby Zakładowi dokonywanie płatności wyłącznie w postaci bezgotówkowej, na rachunek bankowy. Oszczędności powstałe w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian mogłyby zostać przeznaczone na modyfikację systemu teleinformatycznego ZUS w module zapewniającym obsługę emerytów i rencistów”.
Propozycja ZUS wynika z wysokich kosztów przekazów pocztowych. Koszt jednego z nich, według danych Zakładu udostępnionych „Faktowi”, to 19,95 zł. Dla porównania, koszt przelewu bankowego to 9 gr.
Propozycja przedstawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostanie rozpatrzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli wejdzie w życie, dotyczyć będzie jedynie nowo przyznanych świadczeń, wynika z nieoficjalnych informacji.
Obecnie osoby pobierające świadczenia z ZUS mogą wybrać sposób, w jaki chcą otrzymywać pieniądze – za pośrednictwem poczty czy przelewem na rachunek bankowy. Zdecydowanie więcej osób decyduje się na tę drugą opcję.
Według najnowszych danych ZUS, w przypadku świadczeń krajowych i międzynarodowych poziom ubankowienia wyniósł 88,3 proc., a jeszcze w lutym tego roku było to 87,1 proc. Z kolei w przypadku świadczeń krótkoterminowych poziom ubankowienia wyniósł 91,0 proc. (w lutym 2026 r. było to 91,3 proc.).
