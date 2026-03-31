W kwietniu ruszą wypłaty 13. emerytury.
13. emerytura przysługuje większości emerytów i rencistów. Jest wypłacana przez ZUS z urzędu, bez konieczności składania wniosków.
Wysokość trzynastej emerytury brutto jest równa minimalnej emeryturze, która po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł. Kwota netto, która wpłynie na konta emerytów będzie jednak nieco niższa. Zostanie bowiem pomniejszona o 9 proc. składkę zdrowotną, a w przypadku gdy suma emerytury i trzynastki wynosi powyżej 2500 zł – również o 12 proc. zaliczki na podatek dochodowy od nadwyżki.
Jak wynika z wyliczeń Polskiego Radia 24, różnice w kwotach wypłacanych „na rękę” mogą wynieść nawet ponad 200 zł. Oto przykładowe wysokości 13. emerytury netto:
13. emerytura zostanie wypłacona seniorom w kwietniu wraz ze świadczeniem podstawowym. Standardowo przelewy są realizowane przez ZUS w sześciu terminach. Jeśli dzień wypłaty przypada w weekend lub święto, świadczenie jest wypłacane w poprzedzającym je dniu roboczym. Część osób otrzyma więc przelewy jeszcze przed Wielkanocą. Oto terminy wypłat w kwietniu:
Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które do 31 marca 2026 r. uzyskały prawo do:
13. emerytury nie otrzymają seniorzy, w przypadku których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2026 r. Dotyczy to osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które przekroczą limit dodatkowych dochodów.
Świadczenie nie przysługuje również sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także byłym sportowcom, którzy pobierają tzw. emeryturę olimpijską.
