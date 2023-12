- Nie wiemy, czy nie pojawią się zjawiska, które zwiększą bezrobocie; rodzice, którzy będą tracić pracę, będą jeszcze dodatkowo karani za tę utratę odebraniem świadczeń - powiedziała PAP szefowa resortu.

- Rozumiem, że celem wprowadzenia takiego ograniczenia jest jakby motywowanie rodziców do pracy. To jest w Polsce absolutnie niepotrzebne. Rodzice mają bardzo wysoką aktywność zawodową. U mężczyzn pojawienie się dziecka powoduje wzrost aktywności zawodowej do najwyższych poziomów i dane ZUS o tym świadczą. Nie ma dzisiaj w Polsce bezrobocia, więc nie ma problemów ze znalezieniem pracy - stwierdziła Socha.

Jak dodała, sytuacje, w których państwo podejrzewa, że rodzice w nieodpowiedni sposób wykorzystują środki ze świadczenia, są bardzo nieliczne i dotyczą "rodzin, nazwijmy, niewydolnych wychowawczo, które są pod opieką pomocy społecznej i wszelkich innych służb do tego przeznaczonych”. W takich przypadkach przewidziana jest zamiana świadczenia 500+ na świadczenie rzeczowe.

- Na ok. 6 mln dzieci, których rodzice są uprawnieni do 500+, taka sytuacja dotyczy rocznie około 50-60 przypadków, więc właściwie możemy powiedzieć, że to zjawisko w Polsce, którego tak się boi PSL i Trzecia Droga, nie występuje – oceniła Socha.

PSL mówiło to od dawna

TVP Info przypomina, co w połowie lipca mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany, czy po wyborach nowy rząd powinien skończyć z rozdawnictwem socjalnym i cofnąć podwyżkę świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł.