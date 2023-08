Co robimy na L4. ZUS o ciekawym przypadku autodonosu

- Nie musimy oczywiście kontrolera z ZUS podejmować kawą, wystarczy, że z nim chwilę porozmawiamy. Pamiętajmy także, że nasz pracownik zawsze się przedstawi i wylegitymuje legitymacją kontrolera ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Nawet jeżeli mamy napisane na zwolnieniu, że „pacjent musi leżeć” – mamy prawo wyjść do apteki czy na zlecone jakieś badania. Ale wówczas musimy mieć jakiś dokument potwierdzający, że byliśmy w aptece, albo po prostu korzystaliśmy z porady lekarza. Nie ma od razu wydawanej decyzji cofającej prawo do zasiłku, ale chory musi wytłumaczyć się, dlaczego nie było go w domu.

Co istotne, w czasie zwolnienia lekarskiego nie trzeba przebywać pod adresem zameldowania. Ważne, by być pod tym, który widnieje na wystawionym zwolnieniu. Jeśli w czasie choroby planujemy być pod innym adresem, warto zadbać o to, by lekarz ten adres wpisał w e-zwolnieniu. Trzeba też mieć na uwadze, że adres zameldowania to nie to samo, co adres zamieszkania czy adres, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej.

A jeśli w trakcie zwolnienia lekarskiego chcemy zmienić miejsce pobytu, bo np. potrzebujemy opieki innych osób i przenosimy się do nich? Wówczas w ciągu 3 dni trzeba tę zmianę zgłosić pracodawcy i ZUS.