Pracodawcy szukają rzetelnych kandydatów do pracy

Poczucie odpowiedzialności i rzetelność podbudowane umiejętnością komunikacji, współpracy i pracy zespołowej – to najważniejsze teraz dla polskich pracodawców kompetencje miękkie pożądane wśród kandydatów do pracy, jak wynika z badania agencji zatrudnienia ManpowerGroup. Według niego 41 proc. ankietowanych firm przy wyborze kandydata zwraca uwagę na jego rzetelność i poczucie odpowiedzialności, 37 proc. szuka umiejętności komunikacji i współpracy, prawie co trzecia firma oczekuje kreatywności, a dla 30 proc. ważna jest umiejętność rozwiązywania problemów.

Nie oznacza to jednak spadku znaczenia fachowej wiedzy czy praktyki zawodowej. Wręcz przeciwnie. Jak wynika z przygotowywanej przez firmy Grant Thornton i Element, analizy ofert pracy publikowanych w internecie, na czele wymagań stawianych kandydatom do pracy jest obecnie odpowiednie doświadczenie, które w październiku br. wymieniano w 80 proc. ogłoszeń, a w ślad za nim – odpowiednie wykształcenie (43 proc. ofert).

– Pracodawcy poszukują u kandydatów połączenia umiejętności zawodowych, wiedzy oraz kompetencji osobistych – twierdzi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower. Jak wyjaśnia, odpowiedzialne i rzetelne osoby dają gwarancję, że powierzone zadania będą starały się zrealizować jak najlepiej, dotrzymując też wyznaczonych terminów. To cechy, które nie tylko zwiększają szanse na powodzenie prowadzonych projektów, ale również dają duży komfort zarządzania menedżerom.

Z kolei duże znaczenie komunikacji, współpracy i pracy zespołowej jest kluczowe przy coraz bardziej różnorodnych zespołach, a także w warunkach, gdzie sukces rzadko kiedy zależy wyłącznie od jednostki. – Niezmiennie od lat wśród kandydatów do pracy pożądane są umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów, adaptacją czy odpornością na stres, co pozwala na sprawne odnalezienie się w zmiennym, bardzo dynamicznym świecie pracy – dodaje ekspertka ManpowerGroup. Jej badanie pokazało też duże znaczenie gotowości pracowników i kandydatów do zmiany oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych (czyli reskillingu i upskillingu).