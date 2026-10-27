Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusz Morawiecki założył w kwietniu 2026 r., będąc jeszcze członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Był to efekt rozłamu, do jakiego doszło w partii Jarosława Kaczyńskiego. Do nowego stowarzyszenia przeszło ok. 50 polityków PiS, w tym czterdziestu posłów i trzech europosłów. Sąd koleżeński PiS wykluczył ich z partii. W lipcu br. Jarosław Kaczyński oświadczył, że ponad 30 posłów PiS złożyło rezygnację z członkostwa w partii, z którą jego zdaniem równoznaczna jest odmowa podpisania deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń. Do życia powołany został klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. Nie doszło jednak dotąd do założenia partii.

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Członkowie stowarzyszenia tłumaczyli, że najpierw chcą przygotować solidny program i skupić się na spotkaniach z elektoratem w całej Polsce. Morawiecki zapowiedział, że partia powstanie najpóźniej 15 października. Jednak do tego nie doszło.

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Morawiecki: nowa partia i stowarzyszenie Rozwój Plus będą współistnieć

We wtorek w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce były premier stwierdził, że wniosek rejestrację partii zostanie złożony „w ciągu najbliższych paru tygodni”.

– Jesteśmy w ostatniej fazie złożenia wniosku. Mam nadzieję, że jeszcze przed końcem tego roku partia będzie – mówił.

Pytany, czy tym samym zniknie stowarzyszenie, odpowiedział, że nie. – Nie wszyscy chcą działać w partii. Partie się źle kojarzą. To dość powszechne odczucie, ale są potrzebne jako wehikuł polityczny i dlatego partia będzie. Jednak ludzie, którzy chcą działać w stowarzyszeniu, będą w nim działali, a ci, którzy będą chcieli się zanurzyć w nurt życia partyjnego, też będą mogli to uczynić – zapewnił.

Morawiecki nie chciał ujawnić, jak będzie się nazywać nowa partia. W jego ocenie „nie jest to sprawa najistotniejsza”.