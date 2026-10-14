Według MS Now wizyta miała trwać dwa dni - 14 i 15 października. Według wcześniejszych informacji portalu Politico Patel miał odwiedzić Moskwę i Petersburg, a spotkania zostały zorganizowane przez kierownictwo rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB)

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14 października rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, nie potwierdzał planów spotkań, a odnosząc się do doniesień o przyjeździe szefa FBI, zaznaczył, że wizyty przedstawicieli służb specjalnych zazwyczaj nie są wcześniej zapowiadane.

FBI zaprzeczyła wizycie Patela w Rosji. „Źródła MS NOW są 'zaznajomione' z absolutnie NICZYM!”

Federalne Biuro Śledcze zaprzeczyło rzekomej podróży swojego szefa do Rosji.

„MS NOW informuje, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, że Kash Patel właśnie wylądował w Rosji.

Po prawej: A oto gdzie naprawdę jest Kash Patel… Na Liberty University, gdzie bierze udział w wydarzeniu zorganizowanym w geście uznania dla funkcjonariuszy organów ścigania.

Źródła MS NOW są „zaznajomione” z absolutnie NICZYM!” - napisało FBI. (MS NOW to jedna ze stacji, której Donald Trump zakazał wstępu do Białego Domu - red.).

Rosyjski niezależny portal potwierdza: samolot Patela jest w Wirginii

Niezależny rosyjski portal Agentstwo także potwierdza, że niedawno Pael zakończył wystąpienie podczas dyskusji panelowej z funkcjonariuszami organów ścigania na Liberty University. Według serwisu Flightradar, samolot Patela znajduje się obecnie w Wirginii.

Współpraca służb USA i Rosji

O możliwej wizycie Patela w Rosji media informowały już latem. Reuters pisał 5 sierpnia, że szef FBI może odwiedzić ten kraj w październiku. Według agencji w ciągu ostatniego roku Patel rozwijał nowe kanały współpracy organów ścigania USA z ich odpowiednikami w Rosji i Chinach, koncentrując się na zwalczaniu przestępczości transnarodowej. Jak zauważał Reuters, takie działania stanowią odejście od dotychczasowej polityki Waszyngtonu i budzą obawy części amerykańskiego środowiska wywiadowczego, które postrzega Rosję i Chiny jako głównych geopolitycznych rywali Stanów Zjednoczonych.

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Ostatnią publicznie znaną wizytą dyrektora FBI w Rosji był przyjazd Roberta Muellera w 2013 r. Patel jest więc pierwszym szefem biura, który odwiedza ten kraj od 13 lat.

Wcześniej, 25 sierpnia, w Moskwie przebywał dyrektor CIA John Ratcliffe. Prezydent USA Donald Trump określił tę podróż jako element rutynowych działań, a Kreml informował, że dotyczyła ona współpracy rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych. Pieskow przekazywał wówczas, że nie zaplanowano osobnych kontaktów z wysokiej rangi przedstawicielami administracji USA.