Szef FBI Kash Patel
Według MS Now wizyta miała trwać dwa dni - 14 i 15 października. Według wcześniejszych informacji portalu Politico Patel miał odwiedzić Moskwę i Petersburg, a spotkania zostały zorganizowane przez kierownictwo rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB)
14 października rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, nie potwierdzał planów spotkań, a odnosząc się do doniesień o przyjeździe szefa FBI, zaznaczył, że wizyty przedstawicieli służb specjalnych zazwyczaj nie są wcześniej zapowiadane.
Federalne Biuro Śledcze zaprzeczyło rzekomej podróży swojego szefa do Rosji.
„MS NOW informuje, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, że Kash Patel właśnie wylądował w Rosji.
Po prawej: A oto gdzie naprawdę jest Kash Patel… Na Liberty University, gdzie bierze udział w wydarzeniu zorganizowanym w geście uznania dla funkcjonariuszy organów ścigania.
Źródła MS NOW są „zaznajomione” z absolutnie NICZYM!” - napisało FBI. (MS NOW to jedna ze stacji, której Donald Trump zakazał wstępu do Białego Domu - red.).
Niezależny rosyjski portal Agentstwo także potwierdza, że niedawno Pael zakończył wystąpienie podczas dyskusji panelowej z funkcjonariuszami organów ścigania na Liberty University. Według serwisu Flightradar, samolot Patela znajduje się obecnie w Wirginii.
O możliwej wizycie Patela w Rosji media informowały już latem. Reuters pisał 5 sierpnia, że szef FBI może odwiedzić ten kraj w październiku. Według agencji w ciągu ostatniego roku Patel rozwijał nowe kanały współpracy organów ścigania USA z ich odpowiednikami w Rosji i Chinach, koncentrując się na zwalczaniu przestępczości transnarodowej. Jak zauważał Reuters, takie działania stanowią odejście od dotychczasowej polityki Waszyngtonu i budzą obawy części amerykańskiego środowiska wywiadowczego, które postrzega Rosję i Chiny jako głównych geopolitycznych rywali Stanów Zjednoczonych.
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Ostatnią publicznie znaną wizytą dyrektora FBI w Rosji był przyjazd Roberta Muellera w 2013 r. Patel jest więc pierwszym szefem biura, który odwiedza ten kraj od 13 lat.
Wcześniej, 25 sierpnia, w Moskwie przebywał dyrektor CIA John Ratcliffe. Prezydent USA Donald Trump określił tę podróż jako element rutynowych działań, a Kreml informował, że dotyczyła ona współpracy rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych. Pieskow przekazywał wówczas, że nie zaplanowano osobnych kontaktów z wysokiej rangi przedstawicielami administracji USA.
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