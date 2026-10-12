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Do czterech razy sztuka. Łukasz Gibała prezydentem, pierwsze decyzje już znamy

Łukasz Gibała, po wygraniu wyborów prezydenckich w Krakowie od rana rozdawał mieszkańcom obwarzanki. Ale kolejne kroki - już po zaprzysiężeniu - będą dużo trudniejsze. W centrum uwagi będzie krakowska Rada Miasta.

Publikacja: 12.10.2026 16:57

Rano Łukasz Gibała rozdawał mieszkańcom Krakowa obwarzanki

Rano Łukasz Gibała rozdawał mieszkańcom Krakowa obwarzanki

Foto: PAP

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Michał Kolanko

Łukasz Gibała pojawił się w powyborczy ranek na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał, tak jak po I turze, obwarzanki. To było symboliczne podziękowanie. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. To jest oczywiście ogromny zaszczyt, ale to dość duże wyzwanie. Przechodzimy w tryb zadaniowy i zrobimy wszystko, żeby przez te dwa lata przywrócić Krakowowi normalność – mówił zwycięzca II tury. Zaprzysiężenie Gibały na prezydenta ma odbyć si za mniej niż dwa tygodnie, czyli 21 października, na uroczystej sesji Rady Miasta. 

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