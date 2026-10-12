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Rano Łukasz Gibała rozdawał mieszkańcom Krakowa obwarzanki
Łukasz Gibała pojawił się w powyborczy ranek na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał, tak jak po I turze, obwarzanki. To było symboliczne podziękowanie. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. To jest oczywiście ogromny zaszczyt, ale to dość duże wyzwanie. Przechodzimy w tryb zadaniowy i zrobimy wszystko, żeby przez te dwa lata przywrócić Krakowowi normalność – mówił zwycięzca II tury. Zaprzysiężenie Gibały na prezydenta ma odbyć si za mniej niż dwa tygodnie, czyli 21 października, na uroczystej sesji Rady Miasta.
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