Łukasz Gibała pojawił się w powyborczy ranek na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał, tak jak po I turze, obwarzanki. To było symboliczne podziękowanie. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. To jest oczywiście ogromny zaszczyt, ale to dość duże wyzwanie. Przechodzimy w tryb zadaniowy i zrobimy wszystko, żeby przez te dwa lata przywrócić Krakowowi normalność – mówił zwycięzca II tury. Zaprzysiężenie Gibały na prezydenta ma odbyć si za mniej niż dwa tygodnie, czyli 21 października, na uroczystej sesji Rady Miasta.