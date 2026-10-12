Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył w niej 62,12 proc. poparcia, a Piątkowska – 37,88 proc. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie wyniosła 44,27 proc. Oznacza to, że nieco ponad dwa lata po nieznacznej porażce w wyborach prezydenckich z kandydatem KO Aleksandrem Miszalskim (został potem odwołany w referendum) Gibała wyraźnie zwiększył liczbę swoich wyborców, podczas gdy KO straciła kilkadziesiąt tysięcy głosów.

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Donald Tusk o wygranej Łukasza Gibały: Miałem obiekcje, ale decyzja wyborców jest święta

– Szanuję wynik tych wyborów – stwierdził premier, przypominając , że był autorem i „gorącym obrońcą bezpośredniego wyboru” prezydentów, burmistrzów i wójtów.

– Niezależnie od tego, że bardzo stawiałem na panią senator Monikę Piątkowską i miałem wynikające z moich wieloletnich osobistych doświadczeń z panem Gibałą obiekcje co do jego kandydatury, ale wyrok, decyzja wyborców Krakowa jest dla mnie święta – dodał Tusk. Gibała był w przeszłości członkiem PO, w 2007 i 2011 roku wszedł do Sejmu z list tej partii. W 2012 roku Gibała odszedł z PO do Ruchu Palikota.

Tusk stwierdził jednocześnie, że „bardzo bawią go uwagi ze strony PiS-u i Konfederacji” odnośnie porażki KO w wyborach (Jarosław Kaczyński mówił 12 października, że wynik wyborów w Krakowie może być zapowiedzią porażki KO w skali ogólnopolskiej). Premier stwierdził, że obie prawicowe partie „poniosły historyczną klęskę w Krakowie”.

– Konfederacja nawet nie zdołała zebrać podpisów, kandydat PiS-u nie był w stanie wejść do drugiej tury, mimo że mieliśmy kandydatów z centrum i z lewicy wielu. W mieście Krakowie. To jest miasto pana (Andrzeja) Dudy, (Zbigniewa) Ziobry, że wymienię tylko tych dwóch polityków. Nie dziwię się , że słychać z szeregów PiS-u lament – stwierdził premier.

Donald Tusk o metrze w Krakowie. Zapowiada wsparcie i dodaje złośliwą uwagę

– Mogę z satysfakcją powiedzieć, że z partii, które są reprezentowane w parlamencie, które mają coś do powiedzenia w polityce ogólnopolskiej, tylko Koalicja Obywatelska zdała ten egzamin wchodząc do II tury i zyskując blisko 40 proc. głosów. Za mało, żeby wygrać, wystarczająco, aby zamknąć usta politykom prawicy: PiS-u i Konfederacji – ocenił Tusk.

– Ja nie zmienię opinii na temat pana Gibały, bo swoje wiem – zapowiedział premier, który zapewnił jednak, że koalicja rządząca „nie zerwie współpracy z Krakowem, bo na to zasługują mieszkańcy”.

Pytany o budowę metra w Krakowie Gibała stwierdził, że „idea metra musi się zrealizować”. – Rząd na pewno będzie pomagał. Będziemy uważnie patrzeć, co dzieje się z gruntami pod to metro, bo to jest zawsze ciekawe. To była taka złośliwość z mojej strony – dodał.