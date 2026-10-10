„Abhijeet Dipke zatrzymany!” – poinformowała w mediach społecznościowych Ludowa Partia Karaluchów (CJP), publikując zdjęcie działacza opuszczającego samolot na lotnisku w New Delhi, gdzie został zatrzymany tuż po przylocie. Ugrupowanie przekazało również, że wraz z Dipkem aresztowano dwóch innych działaczy.

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Spór o listy wyborcze i zarzuty wobec rządu Modiego

Od kilku tygodni opozycyjny Indyjski Kongres Narodowy oraz ruch „karaluchów” prowadzą protest przeciwko aktualizacji list wyborczych, która – według danych mediów – doprowadziła do skreślenia 130 milionów zarejestrowanych wyborców. Rozpoczęte już w zeszłym roku „oczyszczanie” miało na celu usunięcie z list osób z podwójnymi wpisami, zmarłych oraz oszustów. Jednak krytycy twierdzą, że ma to na celu przede wszystkim wykluczenie mniejszości, zwłaszcza muzułmanów, oraz najsłabszych grup społecznych, co byłoby korzystne dla rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) premiera Narendry Modiego. Komisja Wyborcza zaprzeczyła jakimkolwiek nieprawidłowościom w procedurze weryfikacji list wyborczych.

„Aby uratować swojego zdradzieckiego przyjaciela (przewodniczącego komisji wyborczej Gyanesha Kumara – red.), dyktator wypowiedział wojnę własnym obywatelom” – oburzyła się partia „karaluchów”, określając tak indyjskiego premiera.

Już w piątek, według agencji Press Trust of India (PTI), w centrum New Delhi rozmieszczono ponad 20 tys. policjantów, aby uniemożliwić zwolennikom opozycji dotarcie do Jantar Mantar, tradycyjnego miejsca protestów w stolicy Indii. Odcięto dostęp do internetu, a wiele stacji metra w okolicy tego miejsca zostało zamkniętych. W efekcie w sobotę tylko garstce protestujących udało się zbliżyć do tego miejsca.

Czytaj więcej Polityka Indyjski premier Narendra Modi nie boi się karaluchów W Indiach nie brak politycznej egzotyki. Ostatnio pojawiła się jednak partia, która mimo swej satyrycznej nazwy zajmuje się żywotnym problemem indy...

Skąd wzięła się „Partia Karaluchów Janta”?

„Partia Karaluchów Janta” powstała w maju po tym, jak prezes Sądu Najwyższego porównał grupę bezrobotnych młodych ludzi do „karaluchów”. Popularność ruchu gwałtownie wzrosła po ujawnieniu wycieku arkuszy egzaminacyjnych, który doprowadził do unieważnienia egzaminu wstępnego na studia medyczne. Do testu przystąpiło około dwóch milionów kandydatów. Jak podała agencja AFP, powołując się na lokalne media, decyzja o unieważnieniu egzaminu doprowadziła do samobójstwa kilku kandydatów. Pod koniec czerwca część przedstawicieli ruchu protestu „Partia Karaluchów Janta” rozpoczęła strajk głodowy, popierając postulaty studentów w zakresie zmian w systemie edukacji.

Ludowa Partia Karaluchów (CNP), która nazwą prześmiewczo nawiązuje do rządzącej od 12 lat BJP, stopniowo stała się głosem szerszym niezadowolenia młodych Hindusów w związku z systemem edukacji i ich sytuacją na rynku pracy.