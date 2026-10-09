Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego 27 września
Przewaga kandydata komitetu Kraków dla Mieszkańców nad przedstawicielką komitetu Ponad Podziałami wynosi 19,92 punktów procentowych. Badanie przeprowadzono w dniach 7–8 października na reprezentatywnej próbie 500 pełnoletnich mieszkańców Krakowa.
Radny Krakowa Łukasz Gibała wyprzedza senator Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Największe poparcie uzyskał w grupie osób w wieku 30–39 lat, w której wskazało go 68,19 proc. respondentów. Piątkowska zanotowała najlepszy wynik (44,40 proc.) wśród mieszkańców mających co najmniej 70 lat.
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Z sondażu dla LoveKraków.pl wynika również, że Gibała prowadzi we wszystkich czterech analizowanych obszarach miasta – Krowodrzy, Nowej Hucie, Podgórzu i Śródmieściu, przy czym najwyższy wynik osiągnął w ostatnim z nich – 55,04 proc. Piątkowska ma największe poparcie w Krowodrzy, gdzie wskazało ją 38,37 proc. badanych.
Po przeanalizowaniu głosów ankietowanych okazało się również, że na Gibałę chce głosować 87,01 proc. zwolenników PiS, Piątkowską wybiera natomiast blisko 71 proc. sympatyków Koalicji Obywatelskiej. Elektorat PSL jest podzielony niemal po równo, choć partia oficjalnie poparła Monikę Piątkowską.
Wśród wyborców Michała Drewnickiego (PiS) z pierwszej tury 86,78 proc. wskazuje obecnie Gibałę, popiera go również 61,07 proc. wyborców Aleksandry Owcy (Partia Razem). Z kolei osoby głosujące wcześniej na Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy częściej wybierały Piątkowską – 49,03 proc. wobec 14,39 proc. dla jej rywala.
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Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Piątek to ostatni dzień kampanii wyborczej, od północy obowiązywać zacznie cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania.
Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa zorganizowano po tym, jak mieszkańcy w referendum odwołali dotychczasowego włodarza miasta, Aleksandra Miszalskiego (KO).
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