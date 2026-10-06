We wtorek prokuratura przeprowadziła czynności z lekarzem i byłym politykiem KO Dawidem Kacprzykiem.

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Kacprzyk znalazł się w centrum uwagi po publikacjach dotyczących jego pracy i zarobków. W 2025 r. miał uzyskać około 1,6 mln zł dochodu, głównie w związku z pracą w kilku warszawskich placówkach medycznych. Kontrowersje wzbudziło również pełnienie przez niego funkcji koordynatora SOR mimo braku ukończonej specjalizacji.

Wątpliwości dotyczące organizacji pracy na SOR pojawiły się także po ujawnieniu informacji o wielogodzinnych dyżurach. Według medialnych doniesień w dokumentacji znajdowały się grafiki przewidujące nawet kilkudziesięciogodzinne dyżury, w niektórych przypadkach Kacprzyk miał przebywać poza szpitalem w czasie, gdy formalnie pełnił dyżur, a w sumie przepracować ponad 4 tys. godzin.. Prokuratura badała m.in. wątek rozliczeń i możliwego narażenia szpitala na straty.

Kacprzyk rezygnuje z członkostwa KO i z funkcji radnego

Po ujawnieniu afery Kacprzyk miał skorygować wystawiane szpitalowi faktury i oddać placówce pół miliona zł.

W czerwcu 2026 r. zrezygnował też z członkostwa w KO oraz z mandatu radnego Ursusa, złożył tez wniosek o o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) w Warszawie. Jednocześnie zaprzeczał części pojawiających się pod jego adresem zarzutów i za pośrednictwem pełnomocnika przekonywał, że był bezpodstawnie łączony ze zdarzeniami, z którymi nie miał związku.

Na początku września media dotarły do informacji o nowym miejscu pracy Kacprzyka – ma przyjmować pacjentów w podwarszawskim Jaktorowie.