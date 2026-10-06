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Czy Pedro Sánchez zdoła uratować swoją władzę, czy Hiszpania zmierza w stronę prawicowego rządu z udziałem Vox? I czy francuska szkoła stała się symbolem znacznie głębszego kryzysu państwa?
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