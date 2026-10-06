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„Rzecz w tym”: Gniew i frustracja młodych Europejczyków podpalają Zachód

Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii, gwałtowne protesty uczniów we Francji, rosnąca popularność skrajnej prawicy i lewicy oraz coraz większa frustracja młodego pokolenia – Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, analizuje sytuację polityczną w obu krajach.

Publikacja: 06.10.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Jędrzej Bielecki

Czy Pedro Sánchez zdoła uratować swoją władzę, czy Hiszpania zmierza w stronę prawicowego rządu z udziałem Vox? I czy francuska szkoła stała się symbolem znacznie głębszego kryzysu państwa?

Pedro Sánchez ryzykuje utratę władzy

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