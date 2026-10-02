Joshua Kerry, podejrzany o zabójstwo prawicowej polityczki Ann Widdecombe 28-letni mężczyzna, usłyszał w piątek zarzuty przygotowywania zamachu m.in. na Nigela Farage'a, szefa partii Reform UK – poinformowała brytyjska policja.

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Jak stwierdziła brytyjska minister spraw wewnętrznych, nowy zarzut z pewnością będzie budził „ogromny niepokój”.

– Niech nikt nie ma co do tego wątpliwości: atak na jakąkolwiek osobę zaangażowaną w politykę jest atakiem na nas wszystkich. Sprawa ta rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo osób działających w życiu publicznym. (...) Gdy parlament wznowi obrady, przedstawię informacje o naszych działaniach na rzecz wzmocnienia ochrony osób, które zdecydowały się służyć społeczeństwu – powiedziała cytowana przez BBC Mahmood.

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Zamordował Ann Widdecombe, planował zabójstwo Nigela Farage? Nowe zarzuty dla oskarżonego

Policja antyterrorystyczna CTP przekazała w komunikacie, że zarzuty dotyczą okresu między majem 2024 roku i lipcem 2026 r.

CTP podkreśliła, że zarzuty to efekt skomplikowanego i wielowątkowego śledztwa, które toczyło się od dłuższego czasu.

"Prowadził je specjalnie powołany zespół detektywów, analityków i ekspertów kryminalistycznych, którzy badali wiele różnych wątków. Efektem tej pracy jest postawienie tego bardzo poważnego zarzutu" - podkreśliła cytowana w komunikacie Vicki Evans, krajowa koordynatorka ds. walki z terroryzmem.

W lipcu 28-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa Ann Widdecombe, byłej posłanki Partii Konserwatywnej i europosłanki Brexit Party Nigela Farage'a, poprzedniczki Reform UK.

Śledczy uważają, że Kerry przyjechał do wioski Haytor w hrabstwie Devon i 8 lipca miał zabić Widdecombe w jej domu. Został zatrzymany trzy dni później.

Mężczyzna pojawi się w sądzie w Londynie 7 października.