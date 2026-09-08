Według sondażu ośrodka badawczego Quaest, opublikowanego 7 września, w drugiej turze lewicowy prezydent Lula da Silva powinien zdobyć zbliżoną liczbę głosów do senatora Flavio Bolsonaro, syna byłego prezydenta (2019-2022) Jaira Bolsonaro.

Reklama Reklama

Sondaż: Remis w starciu Luli z Flavio Bolsonaro. Obaj mogą liczyć na 41 proc. głosów

Sondaż Quaest jest pierwszym po ogłoszeniu na przełomie lipca i sierpnia kandydatur w wyścigu o najwyższy urząd w państwie przez Bolsonaro i Lulę, w którym prawicowy senator dogonił prezydenta. Szef państwa kilka tygodni temu cieszył się poparciem na poziomie 46 proc.

Najnowsze badanie wskazuje, że zarówno Lula, jak i Bolsonaro mogą liczyć w drugiej turze październikowych wyborów w Brazylii na 41 proc. głosów. Niemal 20 proc. respondentów deklaruje, że wciąż wahają się nad swoim wyborem lub że nie oddadzą ważnego głosu.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii została zaplanowana na 4 października. Trzy tygodnie później odbędzie się druga tura głosowania, w której najprawdopodobniej zmierzą się właśnie Lula z Flavio Bolsonaro.

Ojciec Flavio Bolsonaro został skazany na 27 lat więzienia za próbę zamachu stanu

Lula da Silva doszedł do władzy po wygraniu pod koniec 2022 r. wyborów, w których rywalizował z ówczesnym prezydentem Jairem Bolsonaro. Niezadowoleni z wyniku wyborów zwolennicy Bolsonaro przypuścili wówczas szturm na główne urzędy państwowe w Brasilii, stolicy kraju, domagając się ich zmiany.

We wrześniu 2025 r. Sąd Najwyższy Brazylii uznał zamieszki za nieudaną próbę zamachu stanu, orzekając jednocześnie, że Jair Bolsonaro miał mu przewodzić. Polityk został skazany na 27 lat i trzy miesiące więzienia. Karę odbywa obecnie w areszcie domowym.