„W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” - komunikat o takiej treści pojawił się na profilu Dowództwa w serwisie X.

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„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - czytamy w komunikacie.

Mieszkańcy powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w nocy alert RCB o treści: „Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność. Śledź komunikaty. Reaguj na syreny alarmowe”. Taki alert otrzymali m.in. mieszkańcy Lublina, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej, Tarnobrzegu, Rzeszowa, Przemyśla i Krosna.

Alarm został po pewnym czasie odwołany. RCB przekazało, że atak na obszarze Ukrainy zakończył się i że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.

Alarmy powietrzne na Ukrainie. Rosja zaatakowała przy użyciu dronów i pocisków balistycznych

W tym czasie z Ukrainy płynęły komunikaty o atakach powietrznych Rosji na Kijów. Najpierw, tuż po północy, w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem ze strony dronów. Wkrótce potem z Kijowa zaczęły płynąć doniesienia o eksplozjach.

Z kolei po godzinie 2.00 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że pociski manewrujące wystrzeliły rosyjskie bombowce strategiczne – Tu-95MS i Tu-160MS. Wkrótce pojawiły się też doniesienia o pociskach balistycznych wystrzelonych w stronę Kijowa. Z komunikatów Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy wynikało, że celem ataku była też m.in. Odessa.

Po godzinie 3.00 zaczęły się pojawiać pierwsze informacje o skutkach rosyjskiego ataku na Kijów. Mer Witalij Kliczko poinformował o pożarze na terenie instytucji edukacyjnej w rejonie hołosijiwskim ukraińskiej stolicy. W rejonie podilskim doszło do pożaru, który objął garaże. W rejonie sołomiańskim szczątki strąconego celu powietrznego spadły na dwa piętrowe budynki mieszkalne. W tym samym rejonie doszło też do uszkodzenia budynku magazynu.

Z informacji przekazywanych przez Kliczkę wynika, że w ataku na ukraińską stolicę rannych zostało sześć osób. Trzy hospitalizowano.

Obiekty przemysłowe celem ataku Rosjan w obwodzie kijowskim

Przed północą Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS) informowała o rosyjskim ataku dronowym na obwód kijowski. W ataku ucierpieć miały obiekty przemysłowe w rejonie boryspilskim – na terenie jednego z zaatakowanych obiektów spłonęło siedem ciężarówek.

Rosjanie zaatakowali też dwukrotnie budynki jednego z kompleksów logistycznych znajdujących się w obwodzie kijowskim.

Ukraińcy zaatakowali rosyjską rafinerię w Saratowie

Celem nocnego ataku powietrznego dronów była też Rosja. W nocy informacje o eksplozjach zaczęły napływać z Saratowa i jego okolic. Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin najpierw poinformował o groźbie ataku powietrznego, a po godzinie 4.00 podał, że w ataku ucierpiała „infrastruktura cywilna”. Poinformował też o rannych w ataku.

Z informacji, które pojawiają się w serwisie Telegram wynika, że celem ataku była należąca do Rosnieftu rafineria w Saratowie. Rafineria ta przetwarza rocznie ok. 5 mln ton ropy.

Informacja jest aktualizowana