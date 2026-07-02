Klip zaczyna się od pytania o to, czy oglądający go zostali zdiagnozowani jako osoby obciążone TDS lub znają kogoś, kto cierpi na to „schodzenie”.

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Czym jest Trump Derangement Syndrome?

Zwolennicy Trumpa używają określenia „Trump Derangement Syndrome” wobec krytyków Trumpa, którym zarzucają nieracjonalną niechęć do obecnego prezydenta USA przejawiającą się kwestionowaniem wszystkich jego działań w oparciu o emocje, a nie obiektywne oceny. Osoby cierpiące na „Trump Derangement Syndrome” mają krytykować amerykańskiego prezydenta odwołując się do swoich ocen samego Trumpa, a nie faktów.

Donald Trump leczy obsesję przeciwników na swoim punkcie colą i modlitwami

„Objawy mogą być bezlitosne. Na szczęście jestem doktor Trump i mam plan leczenia” - mówi na nagraniu prezydent USA.

Następnie widzimy wypowiedzi wygenerowanych przez AI amerykańskich celebrytów – m.in. Rosie O’Donnell, Whoopi Goldberg, Roberta De Niro, Edwarda Nortona i Julię Roberts - którzy opowiadają o objawach TDS, które rzekomo u nich wystąpiły.

- Nie mogłem jeść, nie mogłem spać, byłem stale wściekły – mówi na nagraniu wygenerowany przez AI De Niro. - Czułam się, jakbym zestarzała się o 20 lat w ciągu ostatnich dwóch lat – mówi z kolei wygenerowana przez AI Julia Roberts.

- Terapia jest prosta. Wyłączcie fake newsy. Zmawiajcie modlitwy, a kiedy czujecie się zaniepokojeni, pijcie dietetyczną colę jak ja i zobaczycie znaczącą różnicę w waszym życiu – przekonuje Trump.

Grafika umieszczona w sieci przez Donalda Trumpa (potem usunięta) Foto: Truth Social

W przeszłości użycie przez Trumpa do generowania materiałów publikowanych przez niego w serwisie Truth Social wywoływało już kontrowersje. Trump zamieścił m.in. swoją podobiznę jako Chrystusa (po krytyce, jaka na niego spadła, usunął ją), opublikował też film przedstawiający Strefę Gazy zamienioną w bliskowschodnią Riwierę.