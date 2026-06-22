Zanim ogłosił rezygnację, Keir Starmer przypomniał o swoich najważniejszych osiągnięciach. - Gospodarka jest silniejsza, rozwija się szybciej niż gospodarki naszych partnerów, a płace rosną szybciej niż inflacja w każdym miesiącu od czasu, gdy doszliśmy do władzy - powiedział. - Zapewniono inwestycje, budowana jest infrastruktura, zakończyliśmy politykę oszczędności, a listy oczekujących w NHS skracają się najszybciej od 17 lat. Wprowadziliśmy największą poprawę praw pracowników i najemców od pokolenia - dodał. - To największy wzrost wydatków obronnych od czasu zimnej wojny. Liczba przepraw małymi łodziami spada, hotele dla osób ubiegających się o azyl są zamykane, chronimy młodych ludzi przed mediami społecznościowymi, a pół miliona dzieci uratowano przed ubóstwem dzięki decyzjom, które podjąłem – zaznaczył Starmer.

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Polityk stwierdził też, że „wielokrotnie” słyszał, iż jego partia jest „skończona”, ale – jak dodał – „udowodnił, że ci ludzie się mylili”.

Kei Starmer przyznał, że w ostatnim czasie jego partia zadawała sobie pytanie, czy to on jest najlepszą osobą, by poprowadzić ugrupowanie do kolejnych wyborów parlamentarnych. Stwierdził także, że „usłyszał odpowiedź” na to pytanie i „przyjmuje tę odpowiedź z pokorą”. Jak zaznaczył, każda decyzja, którą podjął związana była ze „stawianiem na pierwszym miejscu kraju, który kocha”. - Zrezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy – powiedział.

Dymisję brytyjskiego premiera zapowiedział dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump.

Keir Starmer odchodzi po klęsce Partii Pracy w wyborach lokalnych

„Starmer zrezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Zawiódł poważnie w dwóch ważnych tematach – imigracji i energetyki (uwolnijcie ropę na Morzu Północnym!). Życzę mu dobrze” – napisał Trump.

Presja w sprawie ustąpienia Starmera ze stanowiska narastała od czasu wstydliwej porażki rządzącej Wielką Brytanią Partii Pracy w wyborach lokalnych z 7 maja, w których labourzyści stracili 1 496 mandatów radnych, a także po raz pierwszy w historii walijskiego parlamentu nie zdobyli w nim większości oraz uzyskali najgorszy w historii wynik w wyborach do szkockiego parlamentu. Wielkim zwycięzcą wyborów lokalnych okazała się partia Reform UK Nigela Farage'a, która obecnie prowadzi w sondażach w Wielkiej Brytanii, ale dobry wynik uzyskali też Zieloni, którzy docierają do tradycyjnych wyborców Partii Pracy.

Zaledwie dwa lata temu Starmer poprowadził Partię Pracy do zdecydowanego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych – labourzyści uzyskali w nich najlepszy od 1997 roku wynik. Obecnie jednak brytyjski premier jest jednym z najmniej popularnych urzędujących brytyjskich szefów rządów.

Partia Pracy przegrywa z Reform UK Nigela Farage'a Z sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego 14-15 czerwca przez YouGov wynika, że największym poparciem cieszy się na Wyspach Reform UK Farage'a (24 proc.), Partia Pracy i Partia Konserwatywna mogą liczyć na 19 proc. głosów, a Zieloni – na 15 proc. 13 proc. uzyskują w sondażu Liberalni Demokraci.

„Król Północy” może zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii

Po klęsce w wyborach z 7 maja z rządu Starmera odeszło wielu członków, którzy jako powód wskazywali utratę zaufania do szefa rządu i wiary w jego przywództwo. Rząd opuścili m.in. minister zdrowia Wes Streeting i minister obrony John Healey.

Streeting był postrzegany jako jeden z potencjalnych następców Starmera, ale największą szansę na zostanie nowym liderem Partii Pracy i, co za tym idzie, premierem Wielkiej Brytanii ma Andy Burnham, który w ubiegłym tygodniu wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w okręgu Makerfield w północno-wschodniej Anglii, po tym, jak mandat zwolnił tam Josh Simons. Nazywany „królem Północy” Burnham jest obecnie najpopularniejszym politykiem Partii Pracy.

BBC spekulowało wcześniej, że rosnąca liczba polityków Partii Pracy uważa, iż po rezygnacji Starmera dojdzie do „koronacji” Burnhama, co oznaczałoby sytuację, w której będzie on jedynym kandydatem na nowego lidera Partii Pracy.

Wpływowi przedstawiciele obozu Burnhama twierdzą, że chciałby on przejąć władzę w Partii Pracy w czasie dorocznej konferencji labourzystów zaplanowanej na koniec września. Dałoby mu to więcej czasu na sformowanie nowego rządu.

Andy Burnham przez ostatnich dziewięć lat był burmistrzem Manchesteru. Wcześniej w latach 2001-2017 zasiadał w parlamencie. Dwukrotnie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Partii Pracy – w 2010 i 2015 roku, za każdym razem bez powodzenia.

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