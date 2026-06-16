Admirał Grigorowicz – fregata rakietowa Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej
We wtorek około godziny 11.40 czasu lokalnego w Kanale La Manche doszło do incydentu z udziałem rosyjskiego okrętu wojennego. Jak podały brytyjskie media – między innymi agencja Press Association oraz Sky News – rosyjska fregata „Admirał Grigorowicz” oddała „strzał ostrzegawczy w kierunku jachtu”, który miał zbliżyć się do niej na zbyt małą odległość. O zdarzeniu pisze też agencja Reutera.
Według doniesień do zdarzenia doszło na akwenie między wyspą Wight a Normandią.
Brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że otrzymało informacje o incydencie z udziałem rosyjskiego okrętu. Resort zaznaczył, że sprawa jest sprawdzana. „Prowadzimy dochodzenie w sprawie doniesień o incydencie w Kanale La Manche” – przekazał rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony.
Z ustaleń Sky News wynika, że o zdarzeniu straż przybrzeżną poinformował jacht zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. Załoga miała zgłosić, iż rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze z odległości około 500 metrów. Miało dojść do tego poza brytyjskimi wodami terytorialnymi.
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W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Nie odnotowano również żadnych uszkodzeń jachtu. Brytyjskie media podkreślają jednak, że samo zdarzenie wywołało poważną reakcję ze względu na miejsce, w którym do niego doszło, oraz zaangażowanie rosyjskiego okrętu wojennego.
jak informują stacje BBC i Sky News – powołując się na źródła w brytyjskim ministerstwie obrony – wstępne oceny wskazują, że strzały naprawdę miały charakter ostrzegawczy – ich celem miało być zapobieżenie kolizji. Jak wskazano, odległość, w jakiej znajdowały się jednostki, jest w warunkach morskich niewielka. Sytuację miała pogarszać też mgła.
Zarówno Francja, jak i Wielka Brytania podkreślały wcześniej, że traktują incydent w Kanale La Manche z dużą powagą.
Wcześniej Królewska Marynarka Wojenna przekazała, że dwa brytyjskie okręty śledziły fregatę „Admirał Grigorowicz” na Kanale La Manche, na zachód od francuskiego Brestu.
Fregata „Admirał Grigorowicz” to wielozadaniowy okręt wojenny, wyposażony między innymi w osiem pionowych wyrzutni rakiet manewrujących. Jednostka ta była już wcześniej łączona z działaniami rosyjskiej „floty cieni”.
Brytyjskie media zauważają, że „Admirał Grigorowicz” od początku wojny na Ukrainie eskortował ponad tuzin tankowców należących do rosyjskiej „floty cieni”. Chodzi o jednostki, które są wykorzystywane przez Rosję między innymi do omijania ograniczeń i utrzymywania finansowania działań wojennych.
W minioną niedzielę brytyjska marynarka zatrzymała w Kanale La Manche jeden z tankowców tej floty. Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że do przechwycenia doszło w niedzielę. – Rosja opiera się na swojej flocie cieni, aby finansować konflikt na Ukrainie, a nasze przechwycenie stanowi cios w nielegalną wojnę Putina – powiedział wówczas brytyjski minister obrony Dan Jarvis. Jak dodał polityk, operacja została przeprowadzona „w ścisłej koordynacji z Francuzami”.
Według BBC i Sky News wtorkowy incydent nie ma związku z niedzielnym zatrzymaniem.
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