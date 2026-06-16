Urodzinom Trumpa, połączonym z obchodami 250-lecia ogłoszenia Deklaracji Niepodległości przez USA, towarzyszyła m.in. zorganizowana przed Białym Domem gala MMA. Karol Nawrocki miał przy tej okazji dwa razy rozmawiać z Donaldem Trumpem – jedną taką rozmowę, trwającą nieco ponad minutę, uchwyciły telewizyjne kamery. O drugim spotkaniu, które miało odbyć się w cztery oczy, informowały „Fakty” TVN.

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Grzegorz Schetyna ocenia galę MMA przed Białym Domem tak, jak Jarosław Kaczyński

Schetyna przyznał, że pomysł organizowania gali MMA przy okazji urodzin amerykańskiego prezydenta był „niekonwencjonalny”. – To chyba jedyna rzecz, która mnie łączy z prezesem Kaczyńskim, że nie przepadam za tego rodzaju walkami, nie wymyśliłbym niczego takiego. To akurat jest chyba bliskie pomysłowi na sportowe kibicowanie prezydenta Nawrockiego – mówił nawiązując do wypowiedzi Kaczyńskiego, który pytany o galę MMA przed Białym Domem stwierdził, że „lubi oglądać sporty walki, ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską”, w związku z czym „nie poważa” MMA.

Jednocześnie Schetyna nie kwestionował samej obecności Nawrockiego na urodzinach amerykańskiego prezydenta. – Czasami takie small talks, niekonwencjonalne, nieoficjalne spotkania mają swój sens i przynoszą polityczne efekty. Ja mam wrażenie, że w tej absolutnie niekonwencjonalnej prezydenturze mogą mieć jeszcze większy sens i dawać jeszcze większy efekt – podkreślił.

– To jest niekonwencjonalna polityka, ale ona jest i będzie – podsumował.

Grzegorz Schetyna: W relacjach z Ukrainą szukać deeskalacji. Nie odbierałbym Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu

Były szef MSZ był też pytany o nieobecność Polski na spotkaniu tzw. grupy E3 (Niemcy, Wielka Brytania, Francja) z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu w Londynie.

– Pytam, co z tej rozmowy wynika. Jest poszukiwanie formuły, która mogła być skuteczna w rozwiązywaniu problemów wojennych Ukrainy, a mówiąc wprost, być jakimś łącznikiem, jakimś pomysłem na rozpoczęcie rozmów z Rosją. Polska nigdy nie jest i nigdy nie będzie dobrym partnerem do takich rozmów, bo nasza relacja i nasza opinia o polityce rosyjskiej, twardość takich zachowań wpływa na politykę europejską – wyjaśnił Schetyna.

– Podobnie było z nieobecnością premier Włoch Meloni. Ja myślę, że jest szukanie formatu rozmów, które byłyby w stanie posadzić w jednej przestrzeni doradców rosyjskich i ukraińskich do rozmowy o zakończeniu działań wojennych – dodał.

W kontekście relacji Polski z Ukrainą Schetyna nie zgodził się ze stwierdzeniem, że przeżywamy w nich kryzys. – Ja uważam, że gdybyśmy kilka dni temu, tydzień temu rozmawiali, powiedzielibyśmy, że zdarzyło się coś ogromnie trudnego dla tych relacji – przyznał, nawiązując do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia „Bohaterów UPA”, co pociągnęło za sobą protesty strony polskiej, a Karol Nawrocki zapowiedział nawet odebranie Orderu Orła Białego przyznanego Zełenskiemu przez Andrzeja Dudę.

Dziś jednak, zdaniem Schetyny, jest szansa na to, by nie tylko ten spór deeskalować, ale i „doprowadzić do spojrzenia na historię i politykę polsko-ukraińską w inny sposób”. Okazją do tego, jak mówił, może być wizyta Zełenskiego w Polsce w czasie Konferencji Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Gdańsku.

– Całe szczęście, że prezydent nie prowadzi do eskalacji – mówił Schetyna, nawiązując do tego, że Nawrocki ostatecznie nie podjął decyzji ws. odebrania Orderu Orła Białego. Jak dodał, gdyby to od niego zależało, orderu by nie odbierał. – To otwiera całą debatę, dlaczego zabieramy go Zełenskiemu dzisiaj. To wywoła oczywiście ze strony ukraińskiej następne kroki. My musimy deeskalować, aby pomysł na zakończenie wojny i znalezienie pomysłu na przyszłość tej części Europy był naszym wspólnym pomysłem – wyjaśnił.