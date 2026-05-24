Zbigniew Ziobro
Temat zakupów do biura poselskiego Zbigniewa Ziobry pojawił się przy okazji dyskusji o wydatkach parlamentarzystów na przejazdy. – Osoba, która pokonuje 40 tys. kilometrów, powinna nie tylko wyjaśnić takie koszty, ale też powinniśmy sprawdzić, czy zatrudnia pracowników, czy są oni rzeczywiście wykazywani i jakie otrzymują wynagrodzenie – mówiła Katarzyna Kotula z Lewicy w programie „Kawa na ławę” w TVN24.
Chwilę później odniosła się do wydatków byłego ministra sprawiedliwości. – Kupił plecak ewakuacyjny za tysiąc zł. Zakupił także nawigację – wyglądało to tak, jakby szykował się do wyjazdu – stwierdziła.
Anna Zalewska z PiS broniła zakupów, argumentując, że taki sprzęt może być potrzebny w pracy biura poselskiego. – Translator czy urządzenia do realizacji materiałów wideo mieszczą się w zakresie dopuszczalnych wydatków. Żyjemy w czasach, gdy z różnych miejsc można prowadzić rozmowy i łączyć się z mediami – tłumaczyła.
W 2025 r. ryczałt na prowadzenie biura poselskiego Ziobry wynosił 23 310 zł miesięcznie, obecnie jest to już 25 tys. zł. Polityk posiada biuro w Rzeszowie, jednak – według danych ze strony Sejmu – nie zatrudnia tam ani pracowników, ani współpracowników czy asystentów społecznych. Rozliczeniem wydatków zajmowała się księgowa z warszawskiego biura rachunkowego.
Oprócz bieżącego ryczałtu były minister dysponował także niewykorzystanymi środkami z lat 2023–2024. Z dokumentów wynika, że do rozdysponowania pozostało jeszcze 97 tys. zł.
W zestawieniu zakupionego wyposażenia dominują urządzenia elektroniczne, a część z nich bardziej przypomina sprzęt wykorzystywany przez reporterów niż wyposażenie typowego biura poselskiego. Na liście znalazły się m.in.:
Niedawno Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma pracować jako korespondent Telewizji Republika. Tymczasem wciąż pojawiają się pytania, w jaki sposób polityk po raz kolejny zdołał uniknąć działań wymiaru sprawiedliwości.
Na byłym ministrze ciąży obecnie 26 zarzutów, w tym dotyczących kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania zajmowanego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Pod koniec 2025 r., po zgodzie Sejmu na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt oraz po decyzji prokuratury o przedstawieniu zarzutów w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości, okazało się, że przebywał już w Budapeszcie.
