Magyar podkreślił, że Węgry będą respektować zobowiązania wynikające z członkostwa w trybunale, w tym obowiązek zatrzymywania osób ściganych przez MTK, jeśli znajdą się na ich terytorium Odniósł się do wpisu ambasadora Izraela, który zaprosił premiera Beniamina Netanjahu na obchody rocznicy powstania węgierskiego z 1956 roku.

– Każdy przywódca jest mile widziany na tej ważnej uroczystości – powiedział Magyar, dodając jednak: – Mamy prawny obowiązek egzekwowania decyzji trybunału i jestem pewien, że on o tym wie.

Proces wyjścia wszczęty, ale niezakończony

Państwa należące do MTK są zobowiązane do wykonywania nakazów aresztowania wydawanych przez trybunał. W praktyce bywało to jednak łamane – np. w 2015 r. RPA nie zatrzymała prezydenta Sudanu Omara al-Bashira podczas jego wizyty na szczycie Unii Afrykańskiej.

Orbán ogłosił decyzję o wyjściu Węgier z MTK w 2025 roku, tuż przed wizytą państwową swojego bliskiego sojusznika, premiera Izraela, Beniamina Netanjahu. Gdyby proces został sfinalizowany, Węgry stałyby się jedynym krajem UE poza systemem trybunału.

Magyar zauważył, że według jego doradców prawnych procedura opuszczenia MTK nie została jeszcze zakończona i jego rząd może ją po prostu zatrzymać po objęciu władzy.

Dlaczego Netanjahu jest ścigany przez MTK

Beniamin Netanjahu jest ścigany przez MTK na podstawie zarzutów zbrodni przeciwko ludzkości, związanych z działaniami militarnymi Izraela w Strefie Gazy. Obejmują one m.in. oskarżenia o nieproporcjonalne użycie siły wobec ludności cywilnej oraz blokowanie dostępu do pomocy humanitarnej.

20 maja 2024 roku prokurator MTK złożył wnioski o wydanie nakazów aresztowania Netanjahu i innych osób przed Izbą Przygotowawczą Trybunału. Sama Izba Przygotowawcza wydała nakaz aresztowania 21 listopada 2024 roku – jednogłośnie, przez trzech sędziów.

Inicjatywa wyszła od prokuratora generalnego MTK, brytyjskiego prawnika Karima Khana. To biuro Khana wydało nakaz aresztowania Netanjahu, oskarżając go o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Trybunał uznał, że istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Netanjahu i ówczesny minister obrony Izraela Jo'aw Galant celowo i świadomie pozbawiali ludność Gazy żywności, wody, leków i energii elektrycznej. Netanjahu stał się tym samym pierwszym przywódcą państwa demokratycznego objętym nakazem aresztowania MTK.

Zmiana decyzji MTK ws. Netanjahu

W kwietniu 2025 roku Izba Apelacyjna Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze uchyliła decyzję niższej instancji z listopada 2024 roku, dotyczącą nakazu aresztowania premiera Izraela, Beniamina Netanjahu i Jo'awa Galanta. Uznano, że należy w pełni rozpatrzyć zastrzeżenia Izraela dotyczące jurysdykcji Trybunału.

Oznacza to, że sprawa pozostaje „zamrożona” do czasu, kiedy MTK zakończy przesłuchania stron. Choć nakazy aresztowania Netanjahu i Galanta technicznie nie zostały zamrożone, ale biorąc pod uwagę, że sąd niższej instancji może zdecydować o ich anulowaniu po wysłuchaniu pełnych zarzutów jurysdykcyjnych Izraela, wiele krajów będących członkami MTK może ignorować nakazy aresztowania do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w tej sprawie.