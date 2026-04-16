- Mamy poważne trudności finansowe. Stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników PiS i prawicy, o wpłaty na konto naszej partii – oświadczył prezes PiS.

Reklama Reklama

- Władze nielegalnie i bezprawnie pozbawiły nas dotychczas 46 mln zł, które nam się należały zgodnie z regulacjami dotyczącymi finansowania partii politycznych. To powoduje, że mamy dzisiaj poważne trudności. Przez długie miesiące nie zwracaliśmy się o pomoc do społeczeństwa, ale dzisiaj różnego rodzaju przedsięwzięcia, które podejmujemy, choćby cała operacja związana z kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem, kosztuje. Kosztują też przedsięwzięcia programowe, liczne spotkania (...) Stąd moja serdeczna prośba do (...) tych wszystkich, którzy chcą, by Polska powróciła na tory, żeby pozostała państwem suwerennym, o wpłaty na konto naszej partii – apelował Kaczyński.

Jarosław Kaczyński podkreślał, że PiS „jest przekonany o swojej wygranej” w przyszłorocznych wyborach, ale „bez środków nie będzie to możliwe”. – Prośba o wsparcie, to wsparcie trwa, ale ono jest na zdecydowanie zbyt niskim poziomie. Z tymi środkami, które mamy, nie damy rady, a powinniśmy, bo to jest w interesie Polski – podkreślił Kaczyński.

Na konferencji obecni byli m.in. kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki oraz Janusz Cieszyński. Po prezesie PiS głos zabrał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

- Parlamentarzyści klubu PiS (...) ale także europosłowie, płacą dodatkowe składki na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku parlamentarzystów wybranych do Sejmu i Senatu to 1 tys. zł miesięcznie, w przypadku eurodeputowanych to 5 tys. zł miesięcznie. Stanowimy najliczniejszy klub w Sejmie, ale te wpłaty nie są w stanie pokryć wydatków ze względu na naszą wysoką aktywność, związaną z tym, że formułujemy ofertę programową, że jeździmy po Polsce, że rozmawiamy z ludźmi. o wszystko kosztuje, kosztuje wynajęcie sali, kosztuje przygotowanie przekazu medialnego. Dlatego zwracamy się do wszystkich tych, którym leży na sercu wolna Polska, bezpieczna Polska, którym leży na serci to, żeby nasza ojczyzna się rozwijała, żeby poziom życia w naszym kraju wzrastał - apelował Błaszczak.

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i niepokój w PiS

Wcześniej spodziewano się, że oświadczenie będzie dotyczyło powołanego przez b. premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia. Rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS powiedział, że większość władz partii wyraziła zaniepokojenie inicjatywą stowarzyszenia b. premiera Mateusza Morawieckiego.

Na początku kwietnia były premier Mateusz Morawiecki potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym „nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy w PiS, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna”. Sam Morawiecki zapowiadał, że stowarzyszenie ma działać na zasadzie think tanku i będzie się zajmować głównie sprawami gospodarczymi.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni m.in. sytuację wewnątrz ugrupowania. Polska Agencja Prasowa podała wówczas, powołując się na własne źródła, że spotkanie miało na celu „zdyscyplinowanie” byłego premiera. Kaczyński miał też zapowiedzieć, że politycy, związani ze stowarzyszeniem nie trafią na listy wyborcze.

Zwolennicy byłego premiera podkreślali, że zarzuty co do stowarzyszenia są „sztucznie podnoszone” przez grupę tzw. „maślarzy”, czyli grupę przeciwników Morawieckiego, skupioną m.in. wokół kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, b. szefa resortu aktywów państwowych Jacka Sasina i wiceprezesów PiS Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego.

Jak wynika z medialnych informacji, do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego ma dołączyć ok. 40 polityków PiS.

Artykuł jest aktualizowany