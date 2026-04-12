08:07 O tym jak wyglądają współczesne Węgry pisze w „Plusie Minusie” Jędrzej Bielecki

Przez lata orbánizmu doszło do niezwykłej koncentracji kluczowych sektorów gospodarki w rękach paru osób powiązanych z reżimem. – Korupcja stała się zjawiskiem systemowym, państwo jest jej zakładnikiem. Oznacza to, że większość instytucji publicznych nie działa już dla wspólnego dobra, ale zajmuje się transferem ogromnych środków do wąskiej grupy powiązanej z Orbánem, a także do samego premiera. Temu też służy prawo – tłumaczy „Plusowi Minusowi” dyrektor budapeszteńskiego biura organizacji Transparency International Martin József Péter. To właśnie z tego powodu jego instytucja czwarty rok z rzędu uznaje Węgry za najbardziej skorumpowany kraj Unii Europejskiej – czytamy w artykule.

08:00 W 2024 roku z Péterem Magyarem rozmawiał Jędrzej Bielecki. Przypominamy tę rozmowę

Magyar mówił w niej m.in. że jest groźniejszym rywalem Orbána niż dotychczasowa opozycja, ponieważ zna jego system od środka.

07:53 Kim są dwaj główni bohaterowie niedzielnych wyborów?

Viktor Orbán jest najdłużej urzędującym premierem w historii Węgier (w fotelu szefa rządu zasiadał w latach 1998-2002, a obecnie rządzi Węgrami jako premier od 2010 roku) i najdłużej urzędującym obecnie (nieprzerwanie) premierem w Europie. Z kolei Péter Magyar długo był blisko związany z establishmentem rządzącego Węgrami Fideszu, jego była żona, Judit Varga była ministrem sprawiedliwości w rządzie Orbána. Drogi Magyara i Fideszu rozeszły się dopiero w 2024 roku.

Viktor Orbán i Péter Magyar Foto: PAP

07:42 Sondaże przedwyborcze wskazywały, że faworytem wyborów jest opozycyjna Tisza

W jednym z ostatnich sondaży opublikowanych przed wyborami, przeprowadzonego przez ośrodek Publicus Institute dla dziennika „Népszava” wynikało, że wśród wyborców zdecydowanych na kogo oddać głos 52 proc. chce głosować na Tiszę Pétera Magyara, a 39 proc. na Fidesz Viktora Orbána. Jeśli wziąć pod uwagę wyborców niezdecydowanych - których według sondażu było 25 proc. - Tisza uzyskiwała 38 proc. głosów, a Fidesz - 29 proc.

07:40 Na Węgrzech nie obowiązuje cisza wyborcza, nawet w dniu głosowania

W dniu wyborów nie można jednak prowadzić agitacji w odległości do 150 metrów do lokali wyborczych.

07:37 Węgrzy wybierają 199 członków jednoizbowego parlamentu (Zgromadzenia Narodowego)

Wybory odbywają się na podstawie ordynacji mieszanej – 106 parlamentarzystów wybieranych jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, a 93 – z list partyjnych w systemie proporcjonalnym. Wyborcy oddają dwa głosy – jeden na kandydata walczącego o głos w okręgu jednomandatowym (do objęcia mandatu wystarcza większość względna – nie trzeba zdobyć ponad połowy głosów w okręgu), a jeden na listę partyjną. Obywatele Węgier głosujący poza granicami kraju głosują tylko na listy partyjne. Próg wyborczy na Węgrzech to 5 proc. dla pojedynczej partii, 10 proc. dla koalicji dwóch partii, a 15 proc. dla koalicji trzech i więcej partii. Do podziału mandatów rozdzielanych proporcjonalnie stosuje się system d'Hondta.

07:33 Lokale wyborcze na Węgrzech otworzono o godzinie 6.00

Głosowanie potrawa do godziny 19.00. Narodowe Biuro Wyborcze Węgier (NVI) podało, że pierwsze wstępne wyniki wyborów mają zostać ogłoszone ok. 20.00. Na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll, więc po zamknięciu lokali wyborczych nie poznamy sondażowych wyników wyborów.