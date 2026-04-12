Ukraińscy strażacy na miejscu ataku rosyjskich dronów w Odessie
Od tego czasu władze ukraińskich obwodów i wojsko odnotowały liczne naruszenia zawieszenia broni na linii frontu, choć nie było żadnych informacji o atakach rakietami dalekiego zasięgu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w sobotę, że Wielkanoc powinna być czasem bezpieczeństwa i pokoju. W nagraniu wideo, w którym przekazał życzenia świąteczne, podkreślał, że zawieszenie broni powinno obowiązywać również po świętach i przerodzić się w trwały pokój. „Wielkanoc powinna być czasem bezpieczeństwa, czasem pokoju” – napisał na platformie X, ostrzegając, że siły ukraińskie odpowiedzą „ściśle tym samym” na wszelkie działania Moskwy.
Rozejm, na który zgodził się Władimir Putin, obowiązuje od 11 kwietnia, od godziny 16:00 czasu moskiewskiego (15:00 w Polsce) do 12 kwietnia, do godziny 23.59.
Podobny rozejm obowiązywał już w 2025 roku. W czasie jego trwania obie strony regularnie oskarżały się o łamanie zawieszenia broni, ale liczba ataków w tym okresie zmniejszyła się.
– Jeśli Rosja ponownie wybierze wojnę zamiast pokoju, po raz kolejny pokaże światu, a w szczególności Stanom Zjednoczonym, kto tak naprawdę za czym się opowiada. Ukraina będzie działać symetrycznie – stwierdził Zełenski.
W sobotę, jeszcze przed wejściem w życie zawieszenia broni, trwały walki. W Ukrainie, która została zaatakowana przez co najmniej 160 rosyjskich dronów, zginęły cztery osoby na wschodzie i południu kraju, w tym dwie w obwodzie odeskim. Rosyjskie ostrzały zraniły również 14 osób w obwodzie sumskim oraz 10 w Kramatorsku w obwodzie donieckim – poinformowały władze lokalne.
Już po wejściu w życie rozejmu analitycy DeepState poinformowali, że Rosjanie użyli dronów, celowo atakując grupę ewakuacyjną z rannymi Ukraińcami w pobliżu Hulajpola w obwodzie zaporoskim.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że po godzinie 16:00 odnotowano 469 przypadków naruszenia zawieszenia broni przez Rosjan – łącznie 22 operacje szturmowe, 153 ostrzały artyleryjskie. Według danych ukraińskiego sztabu Rosjanie użyli prawie 300 dronów uderzeniowych do ataków na pozycje ukraińskich żołnierzy.
1507. dzień wojny na Ukrainie.
