Donald Trump
We wpisie na swojej platformie Truth Social Donald Trump stwierdził, że „Irańczycy najwyraźniej nie zdają sobie sprawy, że nie mają żadnych atutów, poza możliwością krótkoterminowego wymuszenia (kryzysu) na świecie przy użyciu międzynarodowych dróg wodnych”.
Wcześniej, w rozmowie telefonicznej z New York Post prezydent Trump stwierdził, że Irańczycy to ludzie, o których „nie wiadomo, czy mówią prawdę”. W innym wpisie na Truth Social napisał, że „Irańczycy lepiej radzą sobie z fałszywymi mediami informacyjnymi i »public relations« niż z walką!”
Zasugerował też, że Stany Zjednoczone są przygotowane na wypadek fiaska rozmów pokojowych z Iranem. – Ładujemy statki najlepszą bronią, jaką kiedykolwiek stworzono, nawet na wyższym poziomie, niż ten, którego używamy do przeprowadzania całkowitej dewastacji – dodał Donald Trump w rozmowie z New York Post. – A jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia, to wykorzystamy je i zrobimy to bardzo skutecznie – dodał.
O wyniku rozmów w Islamabadzie, jak stwierdził, „dowiemy się w ciągu około 24 godzin”.
Rozmowy między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu mają się odbyć w sobotę w Pakistanie.
Na rozmowy do Islamabadu udał się w piątek wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J. D. Vance. – Z niecierpliwością czekamy na negocjacje. Myślę, że będą pozytywne – powiedział Vance reporterom na lotnisku w bazie Andrews pod Waszyngtonem przed odlotem do Islamabadu. Powołał się przy tym na słowa Donalda Trumpa, który miał oświadczyć, że „jeśli Irańczycy są skłonni negocjować w dobrej wierze, Stany Zjednoczone są gotowe wyciągnąć do nich otwartą dłoń”.
J. D. Vance stoi na czele delegacji, która ma w sobotę przeprowadzić pierwszą rundę rozmów z przedstawicielami Iranu. W rozmowach uczestniczyć będą także specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner, którzy prowadzili rozmowy z Iranem przed wojną.
Iran reprezentować mają przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf i szef MSZ Abbas Aragczi. W rozmowach uczestniczyć mają także przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Głównym mediatorem jest Pakistan, przy możliwym udziale Kataru i Arabii Saudyjskiej.
