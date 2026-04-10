Tegoroczne spotkanie Grupy Bilderberg rozpoczęło się 9 kwietnia w Waszyngtonie i potrwa do najbliższej niedzieli – 12 kwietnia. Jak co roku zgromadziło ono liderów politycznych, ekspertów i mediów z całego świata.

Reklama Reklama

Waszyngton: Ruszyło spotkanie Grupy Bilderberg 2026. Kto reprezentuje Polskę?

W wydarzeniu, które odbywa się w Stanach Zjednoczonych, biorą udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, wiceprezes WB Group – jednej z największych w Polsce prywatnych firm z sektora obronnego – Adam Bartosiewicz, prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa oraz założyciel i prezes spółki Mediacap Jacek Olechowski.

Goście tegorocznego – 72. już spotkania – będą rozmawiać na temat największych współczesnych wyzwań. Dyskusje dotyczyć będą stosunków transatlantyckich, gospodarki Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Europy, ale też – Bliskiego Wschodu, Rosji czy Chin. Ważne są także wyzwania związane z technologiami, jak sztuczna inteligencja, ale i innowacje w dziedzinie obronności, dywersyfikacja energetyczna, handel globalny czy finanse cyfrowe. Omawiane będą także tematy związane z bezpieczeństwem Arktyki.

W ubiegłym roku w wydarzeniu – które wówczas odbyło się w Sztokholmie – wzięli udział Radosław Sikorski wraz z Rafałem Brzoską, twórcą InPostu, a także z Wojciechem Kostrzewą, prezesem Polskiej Rady Biznesu.

Czym jest Grupa Bilderberg?

Spotkania Grupy Bilderberg przyciągają co roku ok. 120-140 osób. Wśród osób zaproszonych są liderzy polityczni oraz eksperci z przemysłu, finansów, środowisk akademickich i mediów. Około dwie trzecie uczestników pochodzi z Europy, zaś reszta – z Ameryki Północnej. Około jedna czwarta reprezentuje politykę i administrację rządową, a pozostali inne dziedziny.

Spotkania Grupy Bilderberg są przestrzenią do swobodnej, nieformalnej wymiany poglądów na najważniejsze kwestie współczesnego świata. Odbywają się zgodnie z zasadą Chatham House, która pozwala uczestnikom korzystać z uzyskanych informacji, jednocześnie zobowiązując ich do zachowania poufności– nie wolno ujawniać, kto dokładnie wypowiadał się podczas dyskusji ani kogo reprezentował. Choć lista gości jest powszechnie znana, to spotkanie toczy się za zamkniętymi drzwiami, a nieliczni zaproszeni dziennikarze nie relacjonują rozmów.

Dzięki prywatnemu charakterowi wydarzenia uczestnicy biorą w nim udział jako osoby indywidualne, a nie jako oficjalni przedstawiciele swoich instytucji – nie są więc związani konwencjami swoich stanowisk, co sprzyja otwartej i szczerej wymianie myśli. Spotkania nie mają też sztywnego harmonogramu.