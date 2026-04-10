Viktor Orbán i Donald Trump
Trump umieścił swój wpis na Truth Social na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Sondaże wskazują, że po raz pierwszy od 16 lat nad Balatonem realna jest zmiana władzy. W większości badań opinii publicznej na czele jest opozycyjna Tisza Pétera Magyara. Ośrodek badania opinii Medián przedstawił w ostatnich dniach symulację w oparciu o pięć wcześniejszych sondaży, z której wynika, że Tisza ma szansę na 2/3 głosów w parlamencie, czyli większość konstytucyjną, którą obecnie posiada Fidesz Orbána.
Trump we wpisie poświęconym premierowi Węgier podkreśla, że Orbán „walczy niestrudzenie o swój wielki kraj i naród, które kocha”. „Viktor pracuje ciężko, by chronić Węgry, osiągać wzrost gospodarczy, tworzyć miejsca pracy, promować handel, zatrzymywać nielegalną imigrację oraz zapewniać prawo i porządek” - kontynuuje Trump.
Prezydent USA przekonuje, że relacje między USA a Węgrami osiągają szczytowy poziom współpracy i są źródłem „spektakularnych osiągnięć”, a jest to zasługa „w dużej mierze premiera Orbána”.
„Z niecierpliwością czekam na dalszą bliską współpracę z nim, tak aby oba nasze kraje mogły nadal podążać tą wspaniałą ścieżką sukcesu i współpracy. Z dumą poparłem Viktora w staraniach o reelekcję w 2022 roku i mam zaszczyt zrobić to znowu” - podsumowuje Trump.
„Wybory są w niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku. Węgrzy: idźcie i głosujcie na Viktora Orbána. Jest prawdziwym przyjacielem, wojownikiem i zwycięzcą, i ma moje pełne poparcie w staraniach o reelekcję jako premier Węgier - Viktor Orbán nigdy nie zawiedzie wspaniałego narodu węgierskiego. Jestem z nim całym sercem” - zakończył Trump.
To kolejny wyraz poparcia, jaki Orbán uzyskał tuż przed wyborami od administracji USA. 7-8 kwietnia z wizytą na Węgrzech przebywał wiceprezydent USA J.D. Vance, który wystąpił m.in. na wiecu wyborczym u boku Orbána. W czasie wiecu z jego uczestnikami połączył się telefonicznie Donald Trump.
Vance, w czasie wizyty na Węgrzech, zarzucał m.in. Unii Europejskiej ingerencję w wybory, która ma doprowadzić do porażki Orbána. - Biurokraci w Brukseli próbowali zniszczyć gospodarkę Węgier. Próbowali uczynić Węgry mniej niezależnymi energetycznie. Próbowali podnieść koszty węgierskim konsumentom. I zrobili to wszystko, bo nienawidzą tego gościa (Orbána) - mówił Vance w czasie konferencji w Budapeszcie. Wiceprezydent USA apelował do Węgrów o obronę suwerenności.
