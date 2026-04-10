Wspiera rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Dziś wie, co mogła robić inaczej

Mawia pani, że autyzm ma wiele kolorów. To jakie są kolory tego autyzmu?

Przez wiele lat, kiedy organizowane były różne akcje i kampanie, szczególnie w kwietniu – miesiącu autyzmu – był to kolor niebieski. Natomiast kiedy doszli do głosu samorzecznicy, okazało się, że to nie był kolor, który oni sami by wybrali. Wybrała go organizacja amerykańska Autism Speaks, zapewne również dlatego, że ówczesne badania wskazywały na to, że proporcja w diagnozach między chłopcami a dziewczynkami wynosi cztery do jednego. Dzisiaj już wiemy, że jest to raczej bliżej jednemu do jednego, w zależności od grupy wiekowej.