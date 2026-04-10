Istotnym mankamentem demokracji jest to, że wynik wyborów w jednym miejscu na świecie wpływa na to, co dzieje się w innym. Pozornie to demos, lud, jest suwerenem i to on w akcie wyborczym podejmuje decyzje, które mają najwyższą sankcję demokratyczną. Podejmując decyzję, określa własną przyszłość. To rozwinięcie starej zasady mówiącej, że podatki mogą być uchwalane przez wybieranych przedstawicieli. A zatem w ogóle źródłem legitymizacji danego prawa czy rządów jest właśnie wybór demokratyczny. Głosując, mam udział w sprawowaniu władzy i biorę odpowiedzialność za to, jaki los spotka moją wspólnotę polityczną czy narodową. Za to, co się dzieje w mojej gminie, powiecie, województwie, w moim kraju.