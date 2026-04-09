Szef brytyjskiego resortu obrony wystąpił w czwartek na specjalnej konferencji prasowej przy Downing Street. Minister poinformował, że akcja trwała ponad miesiąc.

W ramach powziętych działań okręt Królewskiej Marynarki Wojennej oraz samolot patrolowy P8 „śledziły i zniechęcały do wrogiej aktywności” trzy rosyjskie okręty podwodne.

Wielka Brytania: Rosyjskie okręty pojawiły się w pobliżu infrastruktury krytycznej na Północnym Atlantyku

Szef brytyjskiego MON zaznaczył, że Rosjanie działali, gdy „uwaga wielu była skupiona na Bliskim Wschodzie” w związku z atakiem USA i Izraela na Iran. – Wygłaszam to oświadczenie, aby zwrócić uwagę na tę rosyjską aktywność. Do prezydenta Putina mówię: widzimy was. Widzimy wasze działania w pobliżu naszych kabli i rurociągów. Powinniście wiedzieć, że jakakolwiek próba ich uszkodzenia nie będzie tolerowana i będzie miała poważne konsekwencje – oświadczył minister.

Jednocześnie polityk podkreślił, że nie ma dowodów, by doszło do uszkodzenia rurociągów i kabli. Zastrzegł, że wraz z sojusznikami brytyjskie siły sprawdzą stan rzeczy. Szef resortu obrony Wielkiej Brytanii nie zdradził dokładnego miejsca, w którym przeprowadzona została operacja, nie ujawnił też, w pobliżu jakiej infrastruktury pływały rosyjskie jednostki. Powiedział natomiast, że rosyjskie jednostki były ściśle monitorowane „na wodach brytyjskich i wodach do nich przylegających”.

Minister ocenił też, że operacja marynarki wojennej dowiodła zdolności Wielkiej Brytanii w zakresie odstraszania Rosji. – Charakter opisanej dziś przeze mnie operacji dowodzi, że brytyjskie siły zbrojne są zdolne do wykrywania, odstraszania i reagowania – w razie potrzeby – w celu ochrony Wielkiej Brytanii i naszej kluczowej infrastruktury podmorskiej – powiedział John Healey.

Brytyjska fregata rakietowe typu 23 kontra rosyjski okręt podwodny projektu 971 Akuła

Polityk ujawnił, że w akcji brytyjskiej marynarki wziął udział okręt HMS St Albans, fregata rakietowa typu 23, a także RFA Tidespring, tankowiec uzupełniający klasy Tide oraz śmigłowce Merlin. Z jego słów wynika, że rosyjskie jednostki: okręt podwodny z napędem atomowym projektu 971 Akuła (Szczuka-B) oraz dwie specjalistyczne jednostki podwodne z moskiewskiego Głównego Zarządu Badań Głębinowych (GUGI) przez ok. miesiąc przebywały w rejonie Wielkiej Brytanii.

Healey mówił, że Rosjanie opuścili już wody Wielkiej Brytanii i skierowali się na północ. – Nasze siły zbrojne nie pozostawiły im żadnych wątpliwości, że są obserwowani, że ich ruchy nie są tajne, wbrew planom prezydenta Putina, oraz że ich szykowana tajna operacja została ujawniona – podkreślił.

Brytyjskie statki powietrzne zaangażowane w misję spędziły w powietrzu łącznie 450 godzin, a fregata pokonała dystans kilku tysięcy mil morskich, relacjonował minister obrony, informując, że w odpowiedź na pojawienie się rosyjskich jednostek zaangażowanych było 500 brytyjskich wojskowych.

Brytyjski MON: Rosyjski bojowy okręt podwodny miał być odciągnąć uwagę od innych jednostek podwodnych

Ministerstwo Wielkiej Brytanii w komunikacie poinformowało, że kilka tygodni temu brytyjskie samoloty i okręty wykryły rosyjski podwodny okręt bojowy wpływający na wody międzynarodowe na Dalekiej Północy (High North) i śledziły jego aktywność bez przerwy. „Szybko ustalono, że okręt podwodny rozmieszczono w celu odwrócenia uwagi, a Wielka Brytania ściśle współpracowała z sojusznikami, w tym z Norwegią, w celu zidentyfikowania i monitorowania innych rosyjskich podwodnych jednostek marynarki z Głównego Zarządu Badań Głębinowych (znanego jako GUGI), prowadzących niegodziwą działalność nad podwodną infrastrukturą krytyczną w innym miejscu”.

