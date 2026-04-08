W sondażu OGB przeprowadzonym w dniach 25 marca – 4 kwietnia największe poparcie uzyskała KO, na którą chce głosować 37,99 proc. badanych. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w poprzednim badaniu.

Reklama Reklama

Drugi jest PiS z poparciem 29,77 proc. badanych. Poparcie dla PiS wzrosło od ostatniego sondażu OGB o 1 punkt procentowy.

1,5 punktu procentowego traci Konfederacja, na którą obecnie chce głosować 11,42 proc. respondentów. Tuż za Konfederacją jest Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 10 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy).

Żadna inna partia nie przekracza 5-procentowego progu wyborczego. Tuż pod progiem wyborczym wylądowała Lewica z poparciem 4,92 proc. badanych (spadek o 0,4 punktu procentowego). Partia Razem uzyskuje poparcie na poziomie 3,92 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy) co oznacza, że przekracza 3-procentowy próg, który gwarantuje partii finansowanie z budżetu.

Poniżej i 5-procentowego, i 3-procentowego progu wyborczego lądują PSL (1,57 proc., spadek o 0,8 punktu proc.) oraz Polska 2050 (1,04 proc., spadek o 0,3 punktu proc.).

OGB przedstawiło też symulację podziału mandatów przy prognozowanym w sondażu wyniku wyborów. Koalicja Obywatelska może w tym scenariuszu liczyć na 209 mandatów, PiS – na 159 mandatów, Konfederacja – na 47 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – na 45 mandatów.

Taki rozkład mandatów oznaczałby, że PiS do budowy większości potrzebowałby koalicji z obiema Konfederacjami (taka koalicja miałaby 251 mandatów). Koalicję większościową mogłaby też zbudować KO z Konfederacją (256 mandatów).

Więcej informacji wkrótce