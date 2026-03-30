„Prawicowy Newsmax rekrutuje w Polsce” – podał w lutym portal magazynu „Press”. Intensywne poszukiwanie polskich dziennikarzy – do portalu oraz telewizji – elektryzuje środowisko prawicowych mediów i polityków. Nie tylko dlatego, że może być konkurencją dla takich mediów jak TV Republika i wPolsce24 Jacka Karnowskiego, ale przede wszystkim z powodu serbskiego kapitału i plotek o tym, że nowa stacja ma pracować na sukces wyborczy Konfederacji. Ile w tym prawdy?

Dorota Kania odmawia, nie będzie budować telewizji Newsmax Polska

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że jako pierwsza propozycję zbudowania Newsmax Polska otrzymała Dorota Kania, była redaktor naczelna Republiki, a potem grupy Polska Press, gdy spółkę wydawniczą kupił Orlen w czasach Daniela Obajtka. Ale odmówiła. Dorota Kania nie chce rozmawiać z „Rz” o powodach.

Czytaj więcej Polityka Setki tysięcy złotych z PiS dla mediów Tomasza Sakiewicza Telewizja Republika i powiązanie z nią media podkreślają, że są w pełni niezależne od polityków. Mimo to tylko w tym roku aż cztery umowy reklamowe...

Czym jest amerykański Newsmax?

Założona przez Christophera Ruddy’ego w 1998 r. telewizja Newsmax jest medium mocno prawicowym. Po przegranych przez Donalda Trumpa wyborach prezydenckich 2020 r. to na jej antenie powielano rozmaite teorie spiskowe o wyborczych fałszerstwach. Ruddy, zapytany o poparcie stacji dla byłego prezydenta, stwierdził: „Mamy politykę redakcyjną polegającą na wspieraniu prezydenta”. Trump bardzo często pojawia się na antenie.

Newsmax Polska to model biznesowy oparty na franczyzie – i to jedyne, co z amerykańską telewizją ma wspólnego. Według magazynu „Press” Newsmax miał wystartować w Polsce już w kwietniu 2026 r. – tak zapowiedział w listopadzie 2025 r. prezes Telekom Srbija Vladimir Lucić. Czy to realne? Nie wiemy. Spółka w aktach rejestrowych nie złożyła adresu e-mail. – Taki nadawca nie złożył wniosku o koncesję – mówi Anna Ostrowska, rzeczniczka KRRIT. Ale nie musi jej mieć, gdyby chciał nadawać tylko tzw. streaming.