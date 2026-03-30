– Żywność jest dzisiaj dla wielu nawet niedostępna, pamiętajmy, że ludzie są w różnych sytuacjach, także obciążeni gigantycznymi rachunkami za prąd i ogrzewanie. Ponieważ pan Tusk wykazał się zdolnością zwoływania Senatu z dnia na dzień – w ciągu zaledwie kilkunastu godzin – to my proponujemy, aby Polakom ulżyć już teraz, jeśli chodzi o żywność – powiedział podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek, informując, że PiS złoży projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność.

Przemysław Czarnek: Sejm powinien natychmiast zdecydować o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc.

– W lutym 2022 r., kiedy mieliśmy kryzys, państwo – pod rządami PiS – zareagowało tak, jak powinno, czyli obniżyło VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. To obniżenie było długoterminowe, bo – o ile dobrze pamiętam – aż do końca lutego 2024 r. Oni przyszli do władzy i ponownie podnieśli ten VAT z 0 proc. do 5 proc. Wyliczając, że podniesienie VAT-u do 5 proc. to jest mniej więcej 1/10 proc. PKB. Idąc tym tropem – i wyliczeniami naszych przeciwników politycznych, którzy dziś rządzą – chcemy zaproponować zaoszczędzenie i zostawienie w kieszeniach Polaków ponad trzech miliardów złotych do końca tego roku – powiedział w poniedziałek Przemysław Czarnek.

– Proponujemy projekt ustawy – który składamy właśnie teraz – o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. do końca 2026 r. To – według wyliczeń opartych na założeniach budżetowych naszych przeciwników politycznych – powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad trzy miliardy złotych. Żeby zrobić to szybko i nie zwlekać, składamy również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro. Ja jestem dzisiaj w Warszawie, ale pozwólmy dojechać innym, z innych części Polski. Niech przyjadą jutro – tak, jak Senat stawił się z dnia na dzień, aby – pod naszą kilkutygodniową presją – obniżyć podatek VAT i akcyzowy – podkreślił kandydat PiS na premiera.

Czarnek zaznaczył, że jego ugrupowanie proponuje, by Sejm podjął decyzję o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. już jutro. – Tak, aby jeszcze przed świętami ceny produktów żywnościowych spadły – stwierdził. – Drożyzna jest faktem, Tusk to drożyzna. Polacy chcą normalności i interwencji państwa w sytuacji kryzysowej, a my tę interwencję proponujemy. Udało się wymusić na rządzących obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwo po kilku tygodniach. Mamy nadzieję, że również ta nasza presja przyniesie skutek – dodał polityk.

Czarnek: Donald Tusk odpowiada za nędzę w Polsce

Tydzień temu Przemysław Czarnek domagał się, by w Sejmie zorganizowano debatę poświęconą kryzysowi finansów publicznych. Polityk ostro krytykował premiera Donalda Tuska, zaznaczając, że odpowiada on za „klęskę, nędzę i rozpacz” w Polsce.

Polityk Czarek zaznaczył, że „dług publiczny, który PiS zredukowało w okresie od 2015 r. do 2023 r. w stosunku do PKB z 51,6 proc. do 49,6 proc., tylko przez dwa lata urósł względem PKB do ponad 60 proc.”. – To obraz klęski, nędzy i rozpaczy rządów Donalda Tuska, który musi wyjaśnić, gdzie są pieniądze Polaków i dlaczego Polacy mają umierać tylko dlatego, że Tusk, Domański i cała reszta nie radzą sobie z finansami publicznymi – mówił, domagając się obniżenia cen paliw. Później Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw „Ceny paliwa niżej”, którego celem jest obniżenie cen na stacjach benzynowych. Program wprowadza obniżkę VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy oraz maksymalną cenę detaliczną na paliwa.

Czytaj więcej Paliwa Paliwo mocno stanieje. Kierowcy odczują to już za kilka dni W najbliższy wtorek kierowcy mogą odczuć duży spadek kosztów zakupu benzyn i diesla. Z kolei LPG prawdopodobnie zdrożeje. Nowe regulacje na razie n...

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera w czasie konwencji w Hali Sokoła, która odbyła się 7 marca. Wyboru dokonał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród innych potencjalnych kandydatów PiS na premiera wymieniano też Tobiasza Bocheńskiego, należącego – tak jak Przemysław Czarnek – do frakcji tzw. maślarzy, ale również samorządowców: prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego czy prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

Kandydat PiS na premiera był w przeszłości ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego – w latach 2020-2023 pełnił funkcję ministra edukacji i nauki. Wcześniej pełnił funkcję wojewody lubelskiego (2015-2019).

Do wyboru przez PiS kandydata na premiera doszło w momencie, gdy partia ta notuje sondażowe wyniki gorsze o ok. 10 punktów procentowych niż w wyborach z 15 października 2023 r., gdy Prawo i Sprawiedliwość wygrało, uzyskując 35,38 proc. głosów, ale nie było w stanie stworzyć większościowej koalicji. Obecnie poparcie dla PiS oscyluje wokół 25 proc. głosów, choć np. w sondażu CBOS PiS w pewnym momencie spadł już poniżej 20 proc., a w najnowszym badaniu uzyskał 21,1 proc. poparcia.