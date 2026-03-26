Działania rządu mają obniżyć cenę paliwa
Donald Tusk ogłosił 26 marca tzw. pakiet CPN, którego celem jest zahamowanie wzrostu cen paliwa spowodowanego wzrostem cen ropy na światowych rynkach, co jest konsekwencją wojny USA i Izraela z Iranem.
Wójcik, komentując tę decyzję w serwisie X stwierdził, iż rząd „ugiął się pod presją żądań” kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka i „obniża VAT na paliwo”. „Dosyć późno, ale tej decyzji nie będę krytykował” - dodał.
Z kolei były premier Mateusz Morawiecki napisał, że „dodatkowe pieniądze, które przez prawie miesiąc zarobił Orlen” i które „rząd ściągnął w cenach paliwa natychmiast przekazać na służbę zdrowia”. „Minimum sprawiedliwości” - dodał.
Z kolei europoseł PiS Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii w rządzie PiS komentując słowa Morawieckiego stwierdził, że „trzeba by założyć, że mają (rządzący – red.) poczucie sprawiedliwości, a to nie jest pewne”.
Politycy KO podkreślają z kolei, że decyzja rządu oznacza spadek cen paliwa przed Świętami Wielkanocy. „Robimy, nie gadamy” - napisała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, nawiązując do sloganu Koalicji Obywatelskiej.
„Święta będą tańsze dla polskich rodzin! (...) Zbijamy ceny o 1,20 zł na każdym paliwie dzięki obniżce VAT (8 proc.) i akcyzy. Prezydent podpisze, czy znów zrobi na złość Polkom i Polakom?” - pyta posłanka KO Iwona Krawczyk.
Informacja jest aktualizowana
