Donald Tusk ogłosił 26 marca tzw. pakiet CPN, którego celem jest zahamowanie wzrostu cen paliwa spowodowanego wzrostem cen ropy na światowych rynkach, co jest konsekwencją wojny USA i Izraela z Iranem.

Reklama Reklama

Wójcik, komentując tę decyzję w serwisie X stwierdził, iż rząd „ugiął się pod presją żądań” kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka i „obniża VAT na paliwo”. „Dosyć późno, ale tej decyzji nie będę krytykował” - dodał.

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki napisał, że „dodatkowe pieniądze, które przez prawie miesiąc zarobił Orlen” i które „rząd ściągnął w cenach paliwa natychmiast przekazać na służbę zdrowia”. „Minimum sprawiedliwości” - dodał.

Z kolei europoseł PiS Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii w rządzie PiS komentując słowa Morawieckiego stwierdził, że „trzeba by założyć, że mają (rządzący – red.) poczucie sprawiedliwości, a to nie jest pewne”.

Politycy KO podkreślają z kolei, że decyzja rządu oznacza spadek cen paliwa przed Świętami Wielkanocy. „Robimy, nie gadamy” - napisała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, nawiązując do sloganu Koalicji Obywatelskiej.

„Święta będą tańsze dla polskich rodzin! (...) Zbijamy ceny o 1,20 zł na każdym paliwie dzięki obniżce VAT (8 proc.) i akcyzy. Prezydent podpisze, czy znów zrobi na złość Polkom i Polakom?” - pyta posłanka KO Iwona Krawczyk.

Informacja jest aktualizowana