Debatę o sankcjach dla pedofilów podgrzała emisja trzyodcinkowego dokumentu „Pościg” – telewizyjnego programu interwencyjnego, który wstrząsnął opinią kraju.

W mrocznym dokumencie policja ze specjalnej jednostki zajmującej się seksualnymi napaściami online na dzieci wdziera się do mieszkania w Sztokholmie. W lokalu 40-letni mężczyzna będący kluczową postacią pedofilskiej siatki organizuje spotkania ludzi nazywających siebie „dumnymi peddos”.

Mężczyźni pochodzą ze wszystkich klas społecznych z różnych zakątków kraju i gromadzą się u 40-latka, by tam odurzać się heroiną, uprawiać seks i razem oglądać filmy o gwałtach na dzieciach, także na niemowlętach. Grupa łączy się też przez internet z pedofilami z całego świata. Policja ocenia, że w wirtualnych spotkaniach może brać udział 330 pedofilów, samotnych mężczyzn, ale i ojców rodzin.

Telewizyjni dziennikarze przeanalizowali też 359 wyroków, które zapadły dwa lata temu i sześć z nich dotyczy sprawczyń, a reszta sprawców winnych przestępstw związanych z pornografią dziecięcą. Najmłodszy ma 15 lat, najstarszy 85. Jeden na pięć werdyktów wskazuje na osoby winne fizycznym napaściom seksualnym na nieletnich. Z rozpoznania kazusów wynika jednak, że dochodzenia w sprawach pedofilii trwają latami, nim zapadnie werdykt, czego skutkiem są łagodniejsze sankcje – częściej niż w co piątym przypadku.

Polowanie na czarownice czy uprawnione prowokacje

– Ja i wszyscy pozostali, którzy mają wpływ na opinię, jesteśmy moralnie zobowiązani robić wszystko, co w naszej mocy, by to powstrzymać – mówił minister sprawiedliwości, Gunnar Strömmer z UPK. Ocenił, że to, co telewizyjny dokument pokazuje, jest „mroczne, odrażające i wstrząsające”. Zapowiedział, że zweryfikuje możliwość wymogu chemicznej kastracji skazanych pedofilów, by mogli wyjść na wolność przed czasem. – Pedofilia to jest coś, co jest najbardziej odrażające i to, że sprawcy unikają kary jest chore – zawyrokowała posłanka socjaldemokratów Teresa Carvalho.