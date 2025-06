Trump był pytany przez dziennikarza o przesłanie dla Thunberg, która została zatrzymana przez żołnierzy izraelskiej marynarki wojennej, gdy – wraz z 11 innymi aktywistami – płynęła jachtem Madleen do Strefy Gazy, wioząc Palestyńczykom symboliczną ilość pomocy humanitarnej i próbując przełamać morską blokadę Strefy Gazy utrzymywaną przez Izrael od 2007 roku.

Donald Trump: Izrael ma wystarczająco dużo problemów bez porywania Grety Thunberg

– Ona jest dziwną osobą. Jest bardzo zagniewaną osobą. Nie wiem, czy to jest prawdziwy gniew, trudno w to uwierzyć. Ale widziałem, co się stało. Ona z pewnością jest inna – stwierdził Trump.

– Uważam, że powinna udać się na zajęcia z kontroli nad gniewem. To moja główna rada – dodał.

Dopytywany, czy Izrael uprowadził Gretę Thunberg i innych aktywistów, którzy płynęli jachtem Madleen, Trump odparł: – Sądzę, że Izrael ma wystarczająco dużo problemów bez porywania Grety Thunberg.