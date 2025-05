27 kwietnia, Andrzej Duda niespodziewanie pojawił się na konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Łodzi i – zapewniając, że „musi zwyciężyć uczciwa Polska, nie może zwyciężyć cynizm i draństwo” – otwarcie poparł Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Dlaczego Andrzej Duda poparł Karola Nawrockiego przed I turą wyborów prezydenckich?

- Ja, Andrzej Duda, mający takie same prawa jak wy, by iść do wyborów i oddać swój głos, zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym, żeby Polska była państwem silnym, także na arenie międzynarodowej, który będzie budował relację euroatlantycką, który będzie politykiem mądrym – mówił urzędujący prezydent. Według Andrzeja Dudy, taki jest właśnie Karol Nawrocki.



Przekonywał, że „Polska potrzebuje prezydenta poważnego i odpowiedzialnego, który będzie rozumiał, czym są polskie interesy”, który „będzie budował Polskę opartą na uczciwości, a nie Polskę, która gdzieś się uśmiecha, kułakiem przysłaniając usta, i tak naprawdę uznaje, że tylko cynizm, draństwo i cwaniactwo jest sposobem na życie”.

„Ja już swoje zdanie w tej kwestii wyrażałem chyba bardzo jasno i wyraźnie”

O te właśnie słowa dziennikarze pytali w Sofii Andrzeja Dudę. Jeżeli chodzi o poparcie dla Karola Nawrockiego, to ja już swoje zdanie w tej kwestii wyrażałem chyba bardzo jasno i wyraźnie – powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej z prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem.