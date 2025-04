Jednak Biały Dom nie zmienił zdania. Trump uznał, że Putin „jest bardzo bliski zatwierdzenia propozycji pokojowej”, której częścią byłoby także zamrożenie obecnej linii frontu, uznanie przez USA, że Ukraina nie przystąpi nigdy do NATO oraz zniesienia amerykańskich sankcji ciążących na Rosji.

Ale i w tych kwestiach Europa nie jest gotowa pójść w ślady Ameryki. – Uważamy, że Ukraina musi mieć prawo decydować o swojej przyszłości. Naszym zdaniem nie nadszedł czas na zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Putin nie ustąpił ani o jotę w swoich żądaniach. Kijów musi też uzyskać realne gwarancje bezpieczeństwa, aby Moskwa za jakiś czas nie wznowiła inwazji na Ukrainę – mówi „Rz” przedstawiciel dużego kraju UE.

Z inicjatywy Francji i Wielkiej Brytanii europejscy alianci od wielu miesięcy szykują misję wojskową w Ukrainie, która gwarantowałaby utrzymanie pokoju. Jednak były szef resortu obrony, a dziś sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Sergiej Szojgu, ostrzegł w czwartek, że taka inicjatywa może doprowadzić do „trzeciej wojny światowej”.

Do Waszyngtonu poleciał Mark Rutte, aby zapobiec kryzysowi na szczycie NATO w Hadze w czerwcu

W środę w ostatniej chwili odwołano udział Rubio w planowanym spotkaniu w Londynie szefów dyplomacji czołowych krajów europejskich. To sygnał, że Biały Dom stawia na bezpośrednie porozumienie z Kremlem, marginalizując Europejczyków.

Mimo wszystko sekretarz stanu USA zadzwonił tego samego dnia do Radosława Sikorskiego, zmuszając szefa MSZ do przerwania sesji pytań i odpowiedzi w Sejmie po dorocznym exposé. Po tej trwającej około pół godziny rozmowie rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce wydała oświadczenie, w którym napisała, że „Rubio wyraził nadzieję, iż propozycja pokojowa przedstawiona ukraińskim i rosyjskim urzędnikom zostanie zaakceptowana, co doprowadzi do trwałego pokoju w Ukrainie”.