Andrzej Duda: Donald Tusk nie chce czy nie umie zapraszać do Polski międzynarodowych przywódców

Prezydent wyraził też żal z powodu tego, że minister Sikorski „nie znalazł w swoim wystąpieniu miejsca na to, by zaznaczyć rozwijającą się i znakomicie funkcjonującą współpracę międzynarodową, jaką Polska realizuje w ramach Trójmorza”. - Tutaj w Warszawie będziemy mieli za kilka dni szczyt Trójmorza – przypomniał. I dodał, że w szczycie wezmą udział nie tylko przywódcy państw tworzących Trójmorze, ale też partnerzy strategiczni – m.in. sekretarz ds. energii USA, a także przedstawiciele Japonii i państw Zatoki Perskiej zainteresowanych współpracą z krajami tworzącymi Trójmorze. - Szkoda, że pan minister nie znalazł miejsca, by wspomnieć o zainicjowaniu przez Polskę współpracy w ramach Trójmorza - powtórzył Duda.



Prezydent zwrócił uwagę, że szczyt Trójmorza w Polsce będzie najważniejszym wydarzeniem tego rodzaju organizowanym w Polsce w czasie, gdy sprawuje ona prezydencję w UE. – Ważne spotkania odbywają się w Paryżu, Brukseli i w innych miejscach. Premier Donald Tusk na takie spotkania jeździ, ale nie organizuje takich spotkań w Polsce. Nie wiem czy wynika to z jego niechęci do tego, że musiałby współdziałać w tym zakresie z prezydentem RP, czy wynika to z jego niemocy i nieumiejętności zaproszenia do Polski skutecznego przywódców międzynarodowych – dodał.



Prezydent skrytykował też Sikorskiego za to, że w jego wystąpieniu „nie było praktycznie nic” o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem – jak mówił - współpraca ta jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski.



Duda zaapelował też, by Sejm zajął się jego inicjatywą nowelizacji konstytucji i wpisania do niej zapisu o minimalnych wydatkach na obronność na poziomie 4 proc. PKB.



Do słów prezydenta odniósł się Radosław Sikorski. - To prawda, nie wspomniałem o Trójmorzu, bo jest to inicjatywa prezydencka, pan prezydent wystosował zaproszenia bez uzgodnienia z rządem i rząd nie wie, jaka ma być agenda i jaki cel tego spotkania – mówił. Sikorski przypomniał w tym kontekście, że na spotkanie przyjedzie sekretarz energii USA, ale Duda zaprosił prezydenta USA. - Więc to nie jest do końca sukces – zauważył.