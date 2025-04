Tuż po zaprzysiężeniu Trumpa na prezydenta, pozytywnie o jego prezydenturze wypowiadało się w sondażu Reuters/Ipsos 47 proc. badanych. Przed trzema tygodniami odsetek ten wynosił 43 proc., a w najnowszym sondażu zmniejszył się do 42 proc. Trump nadal jest jednak oceniany lepiej niż Joe Biden w ostatnich miesiącach swojej prezydentury (w grudniu 2024 roku zadowolonych z tego, jak sprawuje on urząd prezydenta, było 38 proc. ankietowanych).

Sondaż: Amerykanie oceniają krytycznie różne aspekty polityki Donalda Trumpa

83 proc. uczestników sondażu wyraziło przekonanie, że prezydent USA musi podporządkowywać się orzeczeniom sądów federalnych, nawet jeśli uważa je za niesłuszne. Tymczasem przedstawicielom administracji Trumpa grożą zarzuty za zignorowanie orzeczenia federalnego sędziego, który nakazał wstrzymanie deportacji domniemanych członków wenezuelskiego gangu, którzy nie mieli możliwości odwołania się od decyzji o ich deportacji.

57 proc. respondentów (w tym 1/3 ankietowanych, którzy deklarują, że są wyborcami Partii Republikańskiej) nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że jest dopuszczalne, by prezydent USA wstrzymywał finansowanie uniwersytetów, jeśli nie zgadza się ze sposobem, w jaki są zarządzane. Tymczasem Trump, który zarzuca amerykańskim uniwersytetom m.in. to, że nie robią wystarczająco wiele, by walczyć z antysemityzmem, zamroził wypłaty uczelniom znacznych środków z budżetu federalnego (tylko w przypadku Uniwersytetu Harvarda chodzi o ponad 2 mld dolarów).