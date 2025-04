D66, opozycyjna liberalna partia polityczna, przygotowała przepisy, których celem jest ułatwienie eutanazji chorych cierpiących na demencję w przypadku, gdy wyrażą taką wolę. Propozycja przewiduje usunięcie eutanazji z Kodeksu karnego.

Holandia: Za eutanazję, przeprowadzoną niezgodnie z procedurami, grozi lekarzowi do 12 lat więzienia

Obecnie lekarz przeprowadzający w Holandii eutanazję musi liczyć się z zarzutami karnymi, jeśli nie zostaną spełnione wszystkie procedury. W takim przypadku za dokonanie eutanazji lekarzowi grozi nawet 12 lat więzienia.

Aby lekarz mógł dokonać eutanazji, pacjent musi wyrazić swoją jasną wolę w tej kwestii. Nie może być przy tym poddany żadnej presji. Ponadto choroba, na którą cierpi pacjent chcący się poddać eutanazji, musi powodować „nieznośne cierpienie” bez nadziei na poprawę sytuacji chorego. Ponadto spełnienie kryteriów dopuszczających eutanazję musi potwierdzić drugi lekarz.

Eutanazja jest obecnie w Holandii przyczyną ok. 5 proc. wszystkich zgonów.

Holenderscy liberałowie chcą, aby lekarze mieli mniej obaw przeprowadzając eutanazje u osoby z demencją

D66 proponuje, aby lekarze byli zobligowani do rozmowy z pacjentami cierpiącymi na demencję na temat możliwości poddania się eutanazji w ciągu trzech miesięcy od postawienia diagnozy. Chodzi o to, by chory mógł wyrazić swoją opinię w tej kwestii przed ograniczeniem jego zdolności poznawczych wywołanych chorobą.